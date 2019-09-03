Чи потрібен "Нафтогаз України"?

Максим Карижський

Чи є світло в кінці "сміттєвого…

Петро Багрій

Легалізація грального бізнесу – це не…

Ігор Макієвський

А як же екоцид?

Володимир Полевий

Коли українські водії зможуть паркуватися на…

Назар Бенч

Чим Україні корисний досвід Індії в…

Петро Багрій

Базові кроки в діджиталі для малого…

Максим Рассамакін

Чи така страшна реєстрація бізнесу в…

Данило Глоба

Про відповідальність недоторканих

Володимир Полевий

03
Вт., вер.
13 Нові матеріали

Рівень стресу в фінансовій сфері України наблизився до історичного мінімуму

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

У першому півріччі 2019 року Індекс фінансового стресу (ІФС), який розраховує Національний банк України, наблизився до історичного мінімуму.

Про це свідчать дані Звіту про введення заходів захисту на валютному ринку за серпень, оприлюдненого на сайті регулятора, інформує БІЗНЕС.

За даними НБУ, ІФС наблизився до значень, що були зафіксовані після кризи 2008–2009 років. "Поступово рухалися вниз усі субіндекси. Суттєво знизився рівень стресу в банківському секторі, зокрема складова ліквідності. Зменшення субіндексу державних цінних паперів зумовлене зростанням ліквідності державних єврооблігацій України. Валютний субіндекс скоротився внаслідок зміцнення курсу гривні", – йдеться у звіті.

567889934675855

Зазначається, що за останні тижні ІФС не сигналізував про суттєві зміни умов на фінансових ринках.

У Нацбанку пояснили, що індекс розраховується на основі аналізу чотирьох сегментів фінансового ринку: банківського, корпоративного, державних цінних паперів та валютного, для кожного з яких розраховує окремий субіндекс.

"ІФС надає можливість порівняти поточний стан фінансової системи зі значеннями за попередні періоди та під час минулих криз, оцінити ефективність заходів, спрямованих на зниження системних ризиків, а також може слугувати одним з індикаторів завершення фінансової кризи. Оптимальним є перебування індексу на якомога нижчих рівнях без тенденції до зростання", – зазначає регулятор.

Нагадаємо, у травні 2019 року Нацбанк у рамках оцінки стійкості банків і банківської системи України розпочав стрес-тестування 29 найбільших фінустанов країни.

Нацбанк Індекс фінансового стресу