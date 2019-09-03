Рівень стресу в фінансовій сфері України наблизився до історичного мінімуму

У першому півріччі 2019 року Індекс фінансового стресу (ІФС), який розраховує Національний банк України, наблизився до історичного мінімуму.

Про це свідчать дані Звіту про введення заходів захисту на валютному ринку за серпень, оприлюдненого на сайті регулятора, інформує БІЗНЕС.

За даними НБУ, ІФС наблизився до значень, що були зафіксовані після кризи 2008–2009 років. "Поступово рухалися вниз усі субіндекси. Суттєво знизився рівень стресу в банківському секторі, зокрема складова ліквідності. Зменшення субіндексу державних цінних паперів зумовлене зростанням ліквідності державних єврооблігацій України. Валютний субіндекс скоротився внаслідок зміцнення курсу гривні", – йдеться у звіті.

Зазначається, що за останні тижні ІФС не сигналізував про суттєві зміни умов на фінансових ринках.

У Нацбанку пояснили, що індекс розраховується на основі аналізу чотирьох сегментів фінансового ринку: банківського, корпоративного, державних цінних паперів та валютного, для кожного з яких розраховує окремий субіндекс.

"ІФС надає можливість порівняти поточний стан фінансової системи зі значеннями за попередні періоди та під час минулих криз, оцінити ефективність заходів, спрямованих на зниження системних ризиків, а також може слугувати одним з індикаторів завершення фінансової кризи. Оптимальним є перебування індексу на якомога нижчих рівнях без тенденції до зростання", – зазначає регулятор.

Нагадаємо, у травні 2019 року Нацбанк у рамках оцінки стійкості банків і банківської системи України розпочав стрес-тестування 29 найбільших фінустанов країни.