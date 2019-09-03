В Україні відбувся міжнародний Фестиваль ідей

Сучасний світ змінюється, і якщо твоя компанія не має соціальної місії, а працює тільки для отримання прибутку, вона просто втрачає життєву енергію.

Про це заявив голова ради директорів групи компаній "Ефективні інвестиції" Ігор Ліскі під час панельної дискусії, присвяченої імпакт-підприємництву на Фестивалі ідей, який пройшов в Одесі, інформує БІЗНЕС.

Загальною темою заходу цього року була "Україна в контексті глобальних трендів".

Ініціатор фестивалю, співзасновник TIS і засновник Impact Hub Odessa Єгор Гребенников коментує розвиток фестивалю: "У 2013-му ми робили перший Social Camp Ukraine (у 2017-му він трансформувався у Фестиваль ідей. – Ред.), який відвідали 300 учасників. У цьому році їх приблизно 3000. У чому секрет? В тому, що з мейнстріму й безлічі інформації ми вибрали такий контент, де багато про колективні сенси і колективне виживання".

За його словами, головна мета таких зустрічей – отримати живий контакт із трендовими людьми в різних областях. Щоб вони могли запалити своїм прикладом й ідеями тих, хто хоче змінюватися сам і змінювати країну на краще.

За 3 дні роботи Фестивалю ідей було проведено 100 безкоштовних дискусій та лекцій, які одночасно проходили на 6 локаціях. "Ми запросили 130 крутих спікерів із 10 країн, які є експертам в своїй справі, щоб учасники могли надихнутися і відкрити для себе нові горизонти. Це люди, які робили суспільно корисні проекти і є лідерами думок у своїх сферах", – поділився меценат.

Соціальне підприємництво й імпакт-інвестиції, традиційно, одні з ключових тем обговорення. Саме за таким бізнесом – майбутнє людства, зазначили спікери. Адже те, куди ти вкладаєш гроші сьогодні, визначає те, як ти будеш жити завтра. А підтримувати проекти, які допомагають вирішувати соціальні проблеми або роблять планету чистішою, можуть і повинні здійснювати всі громадяни, для цього просто потрібно створити відповідні механізми.

"У мене є мрія, щоб у кожному українському банку будь-який громадянин міг купити акції проектів і компаній, які мають великий суспільний вплив. Ось тоді ми говоритимемо про те, що імпакт-інвестинг відбувся в нашій країні", – підкреслив Єгор Гребенников.

"Наше основне завдання – розвернути суспільство з позицій патерналізму. Тому що багато хто думає, що хтось повинен прийти і зробити для них все. Потрібно переходити на позицію активності – давайте подумаємо, що ми самі можемо зробити, своїми руками. Погляньмо довкола, з ким можна об'єднати зусилля, і починаємо рухатися від меншого до більшого за спіраллю", – заявив Юрій Філюк, керівник проекту Promprylad.Renovation.

Спікери зазначили, що час підприємництва за принципом "гроші не пахнуть" поступово відходить у минуле, це вже світовий тренд. Вибираючи, на чому заробляти – створювати, наприклад, надприбуткове казино або вкладати гроші в проекти, які рятують екологію – соціально відповідальний бізнес віддає перевагу "зеленим" проектам.

Як розповів Ігор Ліскі, декілька років тому їхня фірма інвестувала 5 млн євро в підприємство, яке виготовляє картонні упаковки для яєць. "Мені говорили тоді – ти що, збожеволів? Та не будуть українці платити більше за упаковку, навіть на 2 копійки! А ми зараз виробляємо 30 млн картонних упаковок для яєць у місяць. Ці 30 млн упаковок замінили пластик. Коли ми заходили на цей ринок, в картон було упаковано 4% яєць, зараз же приблизно 65%. А за 2-3 роки ми дійдемо до загальноєвропейського 95% в картоні. Як це поміряти? Я вважаю, що океани усього світу саме наша компанія позбавила від 30 млн пластикових упаковок в місяць. Тобто, щонайменше 10 кв. км океану ми очистили", – підсумував бізнесмен.

Саме такі приклади, на думку організаторів фестивалю, наочно демонструють, куди потрібно рухатися бізнес-спільноті.