Гончарук назвав умови продажу сільгоспземель іноземцям (ВІДЕО)

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV, інформує БІЗНЕС.

За його словами, де-юре доступ до купівлі земельної ділянки матиме українська фізична особа і українська юридична особа. "Нам потрібно дозволити операції з землею для всіх, хто має можливість її обробляти. В тому числі для іноземних громадян, але за умови, якщо вони реєструють юридичну особу в Україні і сплачують тут податки", — сказав очільник уряду.

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Він повідомив, що для українських фермерів планується створити певні преференції, в тому числі компенсації відсоткової ставки за кредитами, щоб у них була можливість придбати земельну ділянку. "Зараз у великих холдингів дешевший ресурс. У маленьких – значно дорожчий, у них немає ресурсу, щоб купувати цю землю. Нам потрібно дати можливість малому фермеру для купівлі земельної ділянки отримати кредит за значно нижчою кредитною ставкою, щоб він був на рівні з іноземними суб’єктами або навіть вигравав. Ми плануємо створити інструмент, який дозволяв би компенсувати цю відсоткову ставку", – сказав Гончарук.

Він додав, що старт земельної реформи запланований орієнтовно на літо наступного року. До цього часу уряд спільно з Національним банком має зробити кредитування в гривні значно дешевшим, ніж воно є зараз – взяти кредит можна буде під 14-15% в гривні.

За словами прем’єра, його команда разом з експертами Світового банку прорахували 25 сценаріїв, за якими можна відкрити ринок землі. "Ми подивились на те, в яких комбінаціях ефект від відкриття землі буде максимальний. За якої моделі реформи ми, як українці, зможемо отримати максимальне економічне зростання, а 1% зростання ВВП – це приблизно 15 млрд грн додаткових у бюджеті. Це означає, що у нас будуть додаткові гроші, щоб будувати школи, дороги, інфраструктуру, вкладатись в освіту і так далі", – резюмував Гончарук.

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