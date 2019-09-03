"Оператор ринку" заявляє про готовність до торговельної інтеграції з енергоринком ЄС

Держпідприємство "Оператор ринку", що відповідає в новому оптовому енергоринку за забезпечення функціонування таких сегментів, як внутрішньодобовий ринок і ринок "на добу вперед", технічно готове до торговельної інтеграції з ринками е/е країн Південно-Східної Європи.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу компанії.
"Підприємство технічно готове. Перші два місяці роботи в новому ринку електричної енергії продемонстрували можливість команди "Оператора ринку" забезпечити стабільну роботу і задовольнити інтереси всіх учасників процесу", — сказав голова держпідприємства Володимир Євдокімов.
За його словами, торговельні операції з країнами Південно-Східної Європи на майданчику "Оператора ринку" може розпочатися вже у 2020 році, що запустить процес поступової торговельної інтеграції української енергосистеми з європейською.
Нагадаємо:
- З 1 липня в Україні запрацювала нова модель енергоринку. Вона передбачає введення таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий і балансуючий ринки.
- В. о. глави "Укренерго" Всеволод Ковальчук заявив, що після запуску нового ринку електроенергії, ціна на електрику для промспоживачів зросла на 30%.
- Наприкінці серпня в держкомпанії "Оператор ринку" повідомили про формування робочої групи зі створення програмно-технічного комплексу для проведення електронних торгів е/е за двосторонніми договорами, які наразі здійснюються на майданчику "Української енергетичної біржі".