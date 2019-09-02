Уряд ліквідував департамент Нацполіції, який "кошмарив" бізнес

Відповідне рішення уряд ухвалив сьогодні, під час свого першого засідання, інформує БІЗНЕС з посиланням на Урядовий портал.

"Поліція більше не має права просто так втручатися у діяльність бізнесу! Сьогодні ми ліквідували цей підрозділ, який займався розкриттям економічних злочинів. Бо ця одіозна структура не захищала бізнес, а систематично заважала йому працювати. Найчастіше через суд отримували ухвалу на проведення слідчих дій і починали обшук: витягували з офісу комп'ютери, бухгалтерію, а з каси — гроші, документи. Через це паралізували роботу підприємств, а потім вимагали у бізнесу "викуп", — заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

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Новий прем’єр озвучив головні економічні ініціативи уряду

За його словами, замість ліквідованого Департаменту буде створена ефективна структура для розслідування фінансових злочинів, куди зможуть прийти на роботу порядні та чесні працівники.

"Після ліквідації Департаменту перерозподілимо потрібні функції на інші структурні підрозділи Національної поліції України. Найближчим часом ми очікуємо, що парламент підтримає проект рішення про створення нового органу, який буде опікуватись питаннями економічних злочинів. Ліквідація Департаменту не завершиться простою зміною вивісок, а буде використана для реформування підрозділів Нацполіції. Якщо в системі є чесні та професійні люди, які доведуть, що не брали хабарі і готові працювати для держави — вони матимуть таку можливість", — наголосив прем'єр.

Нагадаємо, Верховна Рада 9-го скликання 29 серпня призначила прем’єр-міністром України заступника керівника Офісу президента Олексія Гончарука. Також парламент затвердив склад нового уряду.