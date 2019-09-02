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Дубілет оприлюднив свої плани на новій посаді

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Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив, що має кілька ідей, як забезпечити ефективнішу роботу нового уряду.

Про це він розповів журналістам у Києві, інформує БІЗНЕС.

"Моє завдання полягає в тому, щоб суттєво підвищити ККД уряду, тому що зараз забагато людей псують свої таланти, порпаючись у якихось папірцях. Я бачу, що це можна робити набагато ефективніше і прозоріше", — сказав посадовець.

Зокрема, він повідомив про плани до 1 жовтня ліквідувати паперовий між державними органами влади. "До 1 жовтня, я думаю, ми просто заборонимо всім державним органам, окрім окремих випадків, обмінюватися будь-якими папірцями...Інфраструтура для цього вже є", — наголосив Дубілет.

Ще один напрямок, за словами міністра, це запровадження держбордів та KPI (ключові показники ефективності) для урядовців. "Ми хочемо зробити так, щоб абсолютно в усіх керівників усіх щаблів був держборд та KPI, і всі розуміли, хто наскільки гарно чи погано справляється зі своїми завданнями. До останнього часу те, наскільки ти добре чи погано виконував завдання полягало у кількості завдань, які ти виконав, а ми хочемо, щоб усі ці зводилися до зростання ВВП, індексу щастя та інших дійсно суттєвих речей", — пояснив Дубілет.

Нагадаємо:

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