Дубілет оприлюднив свої плани на новій посаді

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив, що має кілька ідей, як забезпечити ефективнішу роботу нового уряду.
Про це він розповів журналістам у Києві, інформує БІЗНЕС.
"Моє завдання полягає в тому, щоб суттєво підвищити ККД уряду, тому що зараз забагато людей псують свої таланти, порпаючись у якихось папірцях. Я бачу, що це можна робити набагато ефективніше і прозоріше", — сказав посадовець.
Зокрема, він повідомив про плани до 1 жовтня ліквідувати паперовий між державними органами влади. "До 1 жовтня, я думаю, ми просто заборонимо всім державним органам, окрім окремих випадків, обмінюватися будь-якими папірцями...Інфраструтура для цього вже є", — наголосив Дубілет.
Ще один напрямок, за словами міністра, це запровадження держбордів та KPI (ключові показники ефективності) для урядовців. "Ми хочемо зробити так, щоб абсолютно в усіх керівників усіх щаблів був держборд та KPI, і всі розуміли, хто наскільки гарно чи погано справляється зі своїми завданнями. До останнього часу те, наскільки ти добре чи погано виконував завдання полягало у кількості завдань, які ти виконав, а ми хочемо, щоб усі ці зводилися до зростання ВВП, індексу щастя та інших дійсно суттєвих речей", — пояснив Дубілет.
Нагадаємо:
- У липні Дмитро Дубілет повідомив, що візьме участь у низці проєктів щодо боротьби з корупцією в Україні в якості експерта з інформаційних технологій.
- 16 липня Дмитро Дубілет був призначений радником голови СБУ.
- 29 серпня співзасновник Monobank Дмитро Дубілет оголосив, що залишає свій проєкт, оскільки отримав посаду міністра Кабінету міністрів України.
- 2 вересня новопризначений міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет повідомив про запуск двох сервісів, які дозволять бізнесменам миттєво дізнатися про перехід їхнього майна в інші руки, а також надсилати скарги в Антирейдерську комісію в онлайн-режимі.