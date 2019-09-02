Головний податківець анонсував тотальну перевірку тютюновиробників

Податкова служба України планує перевірити усіх виробників тютюнових виробів в Україні. Особлива увага буде приділена фабрикам у Львові та Жовтих Водах (Дніпропетровщина).

Про це заявив голова Податкової служби України Сергій Верланов у інтерв`ю "Економічній правді", інформує БІЗНЕС.

За його даними, у січні-липні невиконання збору від акцизів становило 8,8 млрд грн. Причому левова частка цього недобору припадає на акциз із тютюну. "Стосовно тютюну — будемо перевіряти всіх виробників тютюнових виробів. Львівську тютюнову фабрику, а також фабрики у Жовтих Водах на Дніпропетровщині", — сказав голова Податкової. При цьому він наголосив, що "у Львові та Жовтих Водах треба попрацювати".

"Я перевірю всі деталі стосовно цих платників з огляду на повідомлення, які лунають щодо підроблених акцизних сигаретних марок, виробництва тютюнових виробів взагалі без марок", — заявив Верланов.

Крім того, він повідомив, що розгляд уряду Мінфін виніс проєкт рішення про затвердження плану заходів з реалізації стратегії у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року.

Нагадаємо, у липні 2019 року Кабінет міністрів скасував необхідність отримувати ліцензії під час здійснення експорту та імпорту тютюнових та алкогольних виробів.