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Зеленський дав кілька місяців для запуску важливих бізнес-ініціатив

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Президент України Володимир Зеленський доручив новому уряду у співпраці з новим складом Верховної Ради поліпшити бізнес-клімат у країні, переглянути трудове законодавство та запровадити єдину систему електронних послуг.

Під час він сказав під час зустрічі з керівництвом парламенту, уряду і правоохоронних органів, інформує БІЗНЕС.

Так, за його словами, для стимулювання інвестицій Рада має до 1 жовтня 2019 року ухвалити закон про концесії і закон про оренду державного та комунального майна (нова редакція), а до 1 січня 2020 року – закон щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні та посилення захисту іноземних інвестицій.

Водночас уряду до 1 грудня 2019 року доручено провести переговори та укласти угоди про розподіл продукції з переможцями конкурсів на надрокористування, до 1 жовтня поточного року спрямувати у Верховну Раду законопроєкт про Службу фінансових розслідувань, а парламенту – ухвалити цей документ до 1 грудня.

Зеленський також заявив, що для поліпшення бізнес-клімату в державі до 1 жовтня 2019 року потрібно створити умови для зниження комерційними банками кредитних ставок, доступності іпотеки та кредитування бізнесу.

Президент наголосив і на важливості детінізації економіки. "Для цього до 1 жовтня 2019 року потрібно направити на розгляд парламенту законопроєкти про легалізацію грального бізнесу, видобутку бурштину, які мають бути ухвалені до 1 грудня", — сказав він.

Очільник держави вважає за необхідне до 1 січня 2020 року доопрацювати та ухвалити новий Трудовий кодекс України, який би, зокрема, суттєво посилив відповідальність за тіньове ведення господарства.

Також до січня, за словами Зеленського, необхідно затвердити план з дерегуляції та переведення надання дозвільних документів в електронну форму. Також в електронний вигляд мають бути переведені топ-30 найбільш популярних сервісів для громадян і бізнесу.

Крім того, на його думку, слід спростити порядок і зменшити вартість підключення для громадян і бізнесу до електричних і газових мереж, якими володіють приватні монополісти.

Для реалізації проєкту "Держава у смартфоні" президент вважає за необхідне провести повний аудит державних реєстрів та їхнє упорядкування, здійснити верифікацію та встановлення тотожності даних про громадян у базових реєстрах і поширення унікального ідентифікатора для пов’язаних даних.

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський під час візиту до Польщі закликав бізнес інвестувати в Україну й пообіцяв створити всі умови, щоб захистити інвестиції.
  • 29 липня новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликав Верховну Раду ухвалити 37 законопроєктів, які вже внесла нова влада.

 

Володимир Зеленський уряд бізнес-клімат