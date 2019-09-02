Великі онлайн-ритейлери йдуть в ТРЦ

Найбільший міжнародний онлайн-торговець AliExpress відкрив перший магазин в мадридському торговому центрі Intu Xanadu. Вихід глобального онлайн-гравця на роздрібний ринок свідчить про те, що фізичні магазини необхідні для успішних онлайн-продажів.

Про це повідомили в компанії UTG, інформує БІЗНЕС.

Новий магазин відкрила компанія Alibaba Group, що володіє онлайн-платформою AliExpress спільно з компанією D.Phone — великим китайським продавцем мобільних телефонів та аксесуарів.

Магазин працює за принципом поєднання фізичних і онлайн продажів. Відвідувачі AliExpress можуть робити покупки з широкого асортименту ритейлера, включаючи електроніку, дрібну побутову техніку, предмети домашнього вжитку та одяг.

ТРЦ Intu Xanadu розташований неподалік автомагістралі Autovía de Extremadura і є одним з найбільших в Європі. Щорічно його відвідують близько 13 мільйонів людей. На території торговельного центру розташовано більше 222 магазинів, кафе і ресторанів. Головною відмінною рисою ТРЦ є крита траса Madrid SnowZone для катання на лижах і сноуборді.

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"В усьому світі спостерігається тенденція, коли інтернет-магазини займають фізичний простір в місцях з високою відвідуваністю, щоб поліпшити свій зв'язок з клієнтами. І ТРЦ є ідеальним місцем для такого розвитку", — сказав виконавчий директор ТРЦ Intu Xanadu Метью Робертс.

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