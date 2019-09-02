Великі онлайн-ритейлери йдуть в ТРЦ

Найбільший міжнародний онлайн-торговець AliExpress відкрив перший магазин в мадридському торговому центрі Intu Xanadu. Вихід глобального онлайн-гравця на роздрібний ринок свідчить про те, що фізичні магазини необхідні для успішних онлайн-продажів.
Про це повідомили в компанії UTG, інформує БІЗНЕС.
Новий магазин відкрила компанія Alibaba Group, що володіє онлайн-платформою AliExpress спільно з компанією D.Phone — великим китайським продавцем мобільних телефонів та аксесуарів.
Магазин працює за принципом поєднання фізичних і онлайн продажів. Відвідувачі AliExpress можуть робити покупки з широкого асортименту ритейлера, включаючи електроніку, дрібну побутову техніку, предмети домашнього вжитку та одяг.
ТРЦ Intu Xanadu розташований неподалік автомагістралі Autovía de Extremadura і є одним з найбільших в Європі. Щорічно його відвідують близько 13 мільйонів людей. На території торговельного центру розташовано більше 222 магазинів, кафе і ресторанів. Головною відмінною рисою ТРЦ є крита траса Madrid SnowZone для катання на лижах і сноуборді.
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"В усьому світі спостерігається тенденція, коли інтернет-магазини займають фізичний простір в місцях з високою відвідуваністю, щоб поліпшити свій зв'язок з клієнтами. І ТРЦ є ідеальним місцем для такого розвитку", — сказав виконавчий директор ТРЦ Intu Xanadu Метью Робертс.
Нагадаємо:
- За даними компанії Admitad, в Україні за перше півріччя 2019 року продаж через нові канали виросли на 39% в порівнянні з другим півріччям 2018 року. Швидше за все зростають продажі через месенджери — у порівнянні c аналогічним періодом минулого року ці показники збільшилися на 118% — до $300 тис.
- У компанії Hubber прогнозують, що до 2022 року 67% онлайн-покупок буде здійснюватися через онлайн-магазини електронної торгівлі (marketplace).
- За даними компанії UTG, за перше півріччя 2019 року сегмент e-commerce в Україні виріс на 3%. Проте, на думку експертів UTG, інтернет-продажі навряд чи витіснять традиційні магазини.