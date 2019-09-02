В Україні запрацювала Асоціація елеваторів України

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу спілки.

Співзасновниками нової галузевої організації та першими її членами стали компанії: Корюківський елеватор, ПП "Лубнимаш", Білозаводський елеватор та інші спеціалісти галузі. Головою спілки обрано екс-генерального директора ДПЗКУ Олександра Лавринчука.

Наголошується, що головна мета створення Асоціації — об’єднання вітчизняних підприємств галузі зберігання зерна і відстоювання їх інтересів на рівні держави, а також сприяння розвитку ділової співпраці між елеваторами і поклажодавцями та поліпшення інвестиційного клімату для їх розвитку.

"Останнім часом елеваторний бізнес дуже активно розвивається і, як будь-який бізнес, на шляху розвитку стикається із низкою проблемних питань як на державному, так і на місцевому і внутрішньогосподарському рівнях. Ці проблеми пов’язані як з законодавством, так і логістикою, діями "Укрзалізниці", регламентом роботи підприємств зі зберігання зерна, гармонізацією галузевих стандартів та багатьма іншими питаннями, які потребують свого вирішення. Але окреме підприємство не в змозі самотужки розв’язати всі ці питання, тому створення асоціації стало необхідністю", – пояснив Лавринчук.

Він також повідомив, що оскільки підприємства зернозаготівельної галузі та сільгоспвиробники стикаються з великою кількістю технічних та законодавчих питань при будівництві та експлуатації елеватора, то Асоціація буде свого роду інформаційно-практичним хабом для взаємної підтримки і допомоги її членам.

Нагадаємо, на початку липня 2019 року агропромисловий холдинг "Астарта" ввів в експлуатацію "Семенівський елеватор" на Полтавщині.