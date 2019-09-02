У Раді пропонують декриміналізувати фіктивне підприємництво

У Верховну Раду внесли законопроєкт №1080 про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес.

Відповідний документ зареєстрували депутати від партії "Слуга народу", а саме Данило Гетманцев, Роксолана Підласа, Анна Новосад, Віталій Безгін, Олена Шуляк та інші, інформує БІЗНЕС.

Законопроєктом пропонується виключити з Кримінального кодексу статтю 205 (фіктивне підприємництво). Автори ініціативи переконані, що це є одним із методів тиску на бізнес, зокрема у контексті проведення податкових перевірок.

За їхніми словами, часто кримінальні справи порушуються за поверхневими, неповністю з'ясованими обставинами, а як наслідок, невелика частка відкритих проваджень завершується переданням обвинувального акту до суду.

Так, згідно з даними ГПУ, із 653 кримінальних правопорушень за ухилення від сплати податків, зареєстрованих за перше півріччя 2019 року, завершено розслідування у 376 кримінальних провадженнях. Водночас з них – 241 провадження закрито у зв’язку з відсутністю складу злочину та 118 – у зв’язку із переданням клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності (тобто загалом 84% із завершених).

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"Окрім самого факту наявності кримінальної відповідальності за вказане діяння, контролюючі органи використовують вироки і матеріали досудового розслідування (протоколи допиту директора суб’єкта підприємницької діяльності) в якості доказової бази під час притягнення до фінансової відповідальності за порушення норм податкового законодавства", — йдеться в пояснювальній записці.

До того ж, автори вказують на проблему застосування вказаної статті. "Зокрема, склалася поширена практика використання контролюючими органами матеріалів досудового розслідування та вироку суду у кримінальному провадженні за статтею 205 КК України для обґрунтування донарахування грошових зобов’язань платникам податків. Негативні тенденції у вирішенні податкових спорів були спровоковані поширеним хибним підходом судів до оцінки доказів, наданих контролюючими органами", — йдеться в документі.

Як зазначається, порушення кримінальної справи фактично паралізує роботу підприємства, що має негативний вплив в цілому на бізнес-клімат країни. Тому народні обранці пропонують запровадити більш гуманну модель відповідальності за ухилення від сплати податків. Зокрема, пропонується підвищити нижню планку притягнення до відповідальності за статтею 212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) з 1 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до 3 тисяч.

Нагадаємо, наприкінці серпня глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про плани внести в Податковий кодекс України щодо покращення адміністрування зміну, яка передбачає збільшення нижнього порогу штрафу за ухилення від сплати податків до 2,4 млн грн.