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Президент встановив дедлайн для реформи митниці та запуску "єдиного вікна"

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Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів завершити процес реформування нової митної служби до кінця поточного року.

Про це президент заявив на нараді за участю голів парламенту Кабміну і правоохоронних органів, інформує БІЗНЕС.

Він зауважив, що питання протидії контрабанді та корупції при митному оформленні товарів є пріоритетним для завершення реформування нової митної служби.

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"Забезпечити запуск діяльності державної митної служби України. Не допустити до роботи в ній старих — всіх. Всіх старих корупціонерів. Я особисто буду вам допомагати. Термін до 1 грудня 2019 року. Відповідальні: прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністр фінансів Оксана Маркарова, голова митної служби Максим Нефьодов", — заявив президент.

Він також доручив до 1 січня 2020 року запустити систему "єдиного вікна" на митниці.

Нагадаємо:

Володимир Зеленський митниця єдине вікно