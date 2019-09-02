Зеленський доручив до грудня скасувати мораторій на продаж землі

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити законопроєкт про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до жовтня, щоб до грудня Верховна Рада могла його ухвалити.

Про це він повідомив на нараді з урядом, парламентом і правоохоронцями, інформує БІЗНЕС.

"Розробити і внести на розгляд парламенту законопроєкт про ринок земель сільгосппризначення і скасування мораторію на продаж землі до 1 жовтня 2019. Прийняти закон про ринок земель сільгосппризначення і скасувати мораторій на продаж землі до 1 грудня 2019 року", — сказав Зеленський.

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Зеленський також додав, що до 1 січня 2021 року в Державному земельному кадастрі має бути вся інформація про земельні ділянки.

Крім того, президент доручив провести інформаційну кампанію, щоб пояснити суспільству сенс земельної реформи, яка, за його словами, спрямована на розвиток фермерства і захист інтересів власника, тому забирати землю ніхто не буде.

У свою чергу, присутній на зустрічі прем'єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що уряд змоделює лібералізацію ринку землі таким чином, щоб українці стали багатші внаслідок цієї реформи, а не навпаки. "Щоб не спекулювали, щоб не було рейдерства. Тому ми дуже ретельно і уважно підійдемо до її планування і вона буде запровадженя тоді, коли ми будемо до цього готові. А плануємо ми це зробити в середині наступного року", — сказав Гончарук.

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