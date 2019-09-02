Гончарук очікує, що у найближчу п`ятирічку економіка України зросте щонайменше на 40%

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вважає, що у наступні п’ять років економіка України має зрости щонайменше на 40%.

Про це він заявив під час зустрічі президента Володимира Зеленського із керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронними органами, інформує БІЗНЕС.

"Мета моєї команди – досягти зростання економіки мінімум на 40% протягом п‘яти років. Це швидке, амбітне, але реалістичне завдання", – заявив прем’єр. Він додав, що за попередніми підрахунками, таке економічне зростання забезпечить створення близько мільйона нових робочих місць.

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Крім того, Гончарук повідомив, що протягом наступних п‘яти років його команда має провести низку складних реформ – валютну лібералізацію, податкову реформу, лібералізацію ринку праці та ринку землі. У планах уряду відбудувати 24 тис. км доріг та покрити всю територію якісним та швидким інтернетом.

Очільник уряду також заявив, що наступний рік стане роком цифровізації країни. З 1 жовтня уряд вже планує відмовитись від паперового обігу документами між державними органами влади, а до кінця року – завершити повну інвентаризацію країни.

Нагадаємо, Верховна Рада 9-го скликання 29 серпня призначила прем’єр-міністром України заступника керівника Офісу президента Олексія Гончарука. Також парламент затвердив склад нового уряду.