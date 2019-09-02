Уряд перегляне енергетичну стратегію та "шкідливі" податки

Про це на пресбрифінгу заявив новопризначений міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, інформує БІЗНЕС.

"Енергетична стратегія точно буде переглянута. Тому що у нас є стратегія, яка не виконується", – сказав міністр.

За його словами, одним з пріоритетів уряду буде енергоефективність. "Ми знаємо, що у нас є такий ефект, як енергетична бідність. І якщо ми далі будемо збільшувати навантаження на платіжках, ми просто не зможемо їх [ споживачів] вирвати з цього кола бідності...Тоді ми знаходимося у зоні субсидій і допомоги", – зазначив Оржель.

Ще одним пріоритетом уряду стане розвиток видобутку власного газу. "Ми не використовуємо потенціал. У нас видобувається — десь 1,2% від запасів. Загальний світовий тренд десь 4-5%. Це дуже низький рівень, зважаючи на те, що ми є залежними від імпорту газу. Найближчим часом будуть законодавчі ініціативи щодо збільшення видобутку газу", – сказав міністр.

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У цьому контексті він висловив сподівання, що Україна швидко зможе вирішити питання імпорту газу з Польщі. "Є політичне рішення. Тепер працюють експертні групи. Є різні технічні варіанти рішення. Зважаючи на ті швидкості, які ми отримали на вихідних з американськими та польськими партнерами, ми дуже швидко вийдемо на рішення проєктне, щоб реалізувати цю можливість", – сказав Оржель.

Крім того, Міненергетики планує переглянути податки на шкідливі викиди. "Ми будемо переглядати шкідливі податки – наприклад, податок на працю, який не стимулює нас працювати. Як показує теорія, саме податки екологічні, на викиди, є найефективнішими. Тому ця політика буде активно реалізовуватися та опрацьовуватися. Щодо екологічних позицій будуть червоні лінії. За ці червоні лінії енергетика не зможе переступати, бо ми живемо і в енергетиці, і в екології", – розповів очільник відомства.

Нагадаємо, 18 серпня 2017 року Кабінет міністрів схвалив нову Енергетичну стратегію України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність".

Документ передбачає комплекс широкомасштабних реформ в енергетичному секторі держави, які спрямовані на зниження енергоємності економіки, досягнення енергетичної незалежності за рахунок розвитку енергетичних ринків, залучення інвестицій, збільшення власного видобутку енергоносіїв, раціоналізацію енергоспоживання та енергоефективність, створення сучасної системи управління галуззю.