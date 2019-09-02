Оржель пояснив, навіщо Міненергетики об`єднали з Мінекології

Міністерство палива та енергетики об`єднали з Міністерством екології та природних ресурсів з метою формування комплексного підходу у сфері використання природних ресурсів та енергії.

Про це на пресбрифінгу заявив новопризначений міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, інформує БІЗНЕС.

"Таку логіку ми заклали для зміни погляду на питання екології, захисту довкілля та енергетики...Основна мета об'єднання двох міністерств — забезпечити комплексний підхід до державної політики у сфері використання природних ресурсів та енергії та сформувати єдину державну політику щодо подолання негативних наслідків глобальної зміни клімату. Такий підхід наразі є загальноприйнятим у європейській та світовій практиці, зокрема у таких країнах ЄС, як Франції, Данії, Греції, Португалії, а також Австралії”, — пояснив Оржель.

Він вважає, що енергетика, екологія та кінцеве споживання — невід`ємні елементи. "У даному випадку ми говоримо про те, що від першого етапу створення енергії...ми вирішуємо, які ресурси будуть використовуватися; які надра будуть видобуватися; як ми далі будемо їх транспортувати; чи обираємо ми ще традиційну енергетику, чи дійсно...підтримуємо розвиток відновлювальної енергетики...Ми маємо розуміти, що ми можемо зробити з точки зору максимальних інвестицій в частині зменшення шкідливого впливу тієї традиційної енергетики, яка є на сьогодні. Далі ми аналізуємо, які втрати ми маємо на шляху передачі цієї енергії до споживача", — сказав міністр.

Він також повідомив, що у програмі діяльності уряду є плани, зокрема, щодо збільшення обсягів відновлюваної енергетики, нарощування видобутку власних енергоносіїв.

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"Ми підтримуємо розвиток відновлювальної енергетики і з точки зору інвестицій та зменшення шкідливого впливу на довкілля. Ми повинні зрозуміти, які енерговтрати відбуваються в процесі споживання, і відтак створити комплексну урядову програму максимальної енергетичної та екологічної ефективності. Для очолюваного мною міністерства зростання економіки є також пріоритетом з акцентом на енергоефективність на рівні інфраструктури. Це є способом подолання енергетичної бідності", — зазначив Оржель.

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