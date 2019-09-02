В Україні рекордно зріс попит на нові авто

У серпні українці придбали і зареєстрували 8,3 тис. нових легкових автомобілів, що на 12,5% перевищує показник аналогічного періоду 2018 року.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Укравтопром.

Наголошується, що це найкращий для внутрішнього ринку результат за останні 19 місяців.

Найбільша кількість зареєстрованих минулого місяця нових авто були моделі французької марки RENAULT – 1422 одиниць, що на 44% більше, ніж у серпні 2018 року.

На другому місці опинилилися автомбілі TOYOTA – серпневі продажі зросли на 20%, було зареєстровано 1175 машин.

На третьому місці – KIA, попит на автомобілі якої виріс на 71% до 817 одиниць.

Четверту сходинку серпневого рейтингу посіла SKODA – 601 авто (+49%).

Незважаючи на 5-відсоткове падіння реєстрацій, в п’ятірці лідерів втримався NISSAN – 472 нових авто цієї марки поповнили український автопарк.

Також до ТОП-10 ринку нових легкових авто звітного місяця увійшли: VOLKSWAGEN – 453 шт. (+45%); HYUNDAI – 381 шт. (-16%); MAZDA – 232 шт. (-26%); AUDI – 219 шт. (+103%); SUZUKI – 200 шт. (- 28%).

Бестселером серпня знову став автомобіль KIA Sportage, за нього своїми грошима в цей раз проголосували 711 покупців.

Також повідомляється, що за минулий літній сезон в Україні свої перші номери отримали 22,4 тис. нових легкових машин. "У результаті це літо стало "найурожайнішим" після 2013 року, коли було зареєстровано 55 тис. нових авто", – констатують в Укравтопромі.

Всього з початку року ринок нових легкових автомобілів досяг показника 54,6 тис. одиниць, що на 2% більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, за даними Укавтопрому, у першому півріччі 2019 року в Україну в режимі імпорту було ввезено 304,6 тис. легкових автомобілів загальною митною вартістю $1 686 млрд. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року імпорт в кількісному вираженні виріс в 3,4 рази, а його вартість — на 71%.