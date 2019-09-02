У Раді ініціюють земельний референдум

Йдеться про законопроєкт №1101 "Про внесення змін до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо заборони відчуження сільськогосподарських земель до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення", інформує БІЗНЕС.

Ініціаторами документу є нардеп Вадим Новинський, Дмитро Шпенов, Сергій Магера та Вікторія Гриб.

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Зазначається, що у разі ухвалення проєкту закону мораторій на продаж землі знімуть тільки після оголошення результатів відповідного референдуму.

Текст документа на сайті парламенту поки відсутній.

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