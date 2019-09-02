У Раді ініціюють земельний референдум

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, яким пропонується проведення Всеукраїнського референдуму щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.
Йдеться про законопроєкт №1101 "Про внесення змін до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо заборони відчуження сільськогосподарських земель до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення", інформує БІЗНЕС.
Ініціаторами документу є нардеп Вадим Новинський, Дмитро Шпенов, Сергій Магера та Вікторія Гриб.
Читайте також: Референдум пайовиків та інвентаризація: Оприлюднено деталі земельної реформи Зеленського
Зазначається, що у разі ухвалення проєкту закону мораторій на продаж землі знімуть тільки після оголошення результатів відповідного референдуму.
Текст документа на сайті парламенту поки відсутній.
Нагадаємо:
- 8 серпня на україно-турецькому бізнес-форумі президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця поточного року буде проведено земельну реформу.
- Радник заступника голови Офісу президента Денис Mалюська повідомив, що модель ринку землі в Україні планують презентувати до кінця серпня.
- У Міністерстві юстиції України очікують, що з відкриттям ринку землі кількість рейдерських атак суттєво зменшиться.