Названо топ-10 найбільших агроекспортерів України

Інвестиційна компанія Dragon Capital спільно з журналом НВ визначили десятку найбільших агроекспортерів України, що приносять більше валютної виручки, ніж їхні конкуренти.

Відповідний рейтинг оприлюднений на сайті видання, інформує БІЗНЕС.

У цьому списку опинилися лише три вітчизняних гравці, всі інші учасники — транснаціональні гіганти, присутні на місцевому ринку. Для розрахунку показників учасників топ-10 Dragon Capital використовував дані, отримані зі звітів публічних холдингів і безпосередньо від самих компаній. У разі відсутності інформації аналітики оцінювали обсяги грошових постачань за часткою в загальному кошику експорту.

Наголошується, що найбільшу частину — 42% — в закордонних постачаннях вітчизняного агробізнесу посідають зернові. "Саме ці культури стали драйвером зростання експорту, оскільки в 2018-му Україна зібрала рекордний їх урожай — 70 млн тон", — зазначили автори рейтингу.

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Ще однією суттєвою статтею продажів на зовнішні ринки залишається соняшникова олія, частка якої в загальному кошику — 21%. Однак у цьому сезоні через падіння експортних цін обсяги її постачання у грошовому вираженні зросли незначно — на 1%, до $4,2 млрд.

Втім, як зазначають експерти, це не заважає найбільшому виробнику соняшникової олії — компанії Kernel — залишатися експортером № 1 у країні.

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