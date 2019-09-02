Дубілет оголосив про запуск двох сервісів для боротьби з рейдерством

Новопризначений міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет повідомив про запуск двох сервісів, які дозволять бізнесменам миттєво дізнатися про перехід їхнього майна в інші руки, а також надсилати скарги в Антирейдерську комісію в онлайн-режимі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"У нас перша невеличка перемога в боротьбі з рейдерством. Вірніше, одразу дві перемоги. Міні-перемога-1. Ми домоглися того, що відкриті дані про юридичних осіб (ЄДР) почали публікуватися щодня, а не щотижня", — зазначив Дубілет.

За його словами, якщо раніше жертва рейдерства могла дізнатися про несподівані зміни в своїй компанії із запізненням до тижня, то тепер затримка буде до одного дня.

При цьому Дубілет зазначив, що в Україні є кілька компаній, які дозволяють безкоштовно відстежувати такі зміни — OpenDataBot, ПриватБанк, YouControl, LIga, Vkursi. "Всім власникам бізнесу я рекомендую безкоштовно підписатися на один із сервісів, перерахованих вище, щоб спати трохи спокійніше. Більш того, інформування про зміну даних тепер працює для всіх-всіх компаній, а не тільки тих, хто підписався. OpenDataBot тепер розсилає СМСки по всім, по кому відбулися зміни (телефон береться з того ж ЄДР, тому важливо, щоб там були реальні контакти), а ПриватБанк — по всім своїм клієнтам", — поінформував міністр.

Другою міні-перемогою він назвав можливість подавати скарги в Антирейрську комісію в електронній формі через iGov: https://igov.gov.ua/service/333/general.

За його словами, раніше для подачі скарги потрібно було, по-перше, найняти юристів, які б підготували великий пакет документів (і навіть з цим половина заявок відхилялася з формальних причин). Більш того, ці документи доходили до комісії через ланцюжок канцелярій, на що могло піти два тижні. "Ми ж створили на iGov форму, яку майже неможливо заповнити так, щоб її відхилили за формальними ознаками (можна навіть заповнити без юристів!). Більш того, вона надходить в роботу комісії миттєво!", —наголосив Дубілет.

Нагадаємо: