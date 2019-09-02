За вихідні: Газова угода з Польщею і США, здорожчання єврооблігацій і скандал Volkswagen

Зеленський обіцяє особисто захищати інвестиції в Україну

Президент Володимир Зеленський закликав польський бізнес інвестувати в Україну й пообіцяв створити всі умови, щоб захистити інвестиції.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками бізнесу та українськими студентами у Польщі, інформує БІЗНЕС з посиланням на сайт президента.

Як зазначається, на зустрічі бізнес був представлений українськими та польськими інвесторами у різних галузях, такми як: підприємства, банківський, фінансовий, будівельний сектори, транспорт, логістика.

"Я особисто готовий захищати всі інвестиції. Ми вже підготували понад 70 законопроєктів. Йдеться про реформу правоохоронної, судової систем. Там дуже багато законопроєктів для поліпшення інвестиційного клімату та для бізнесу", – запевнив Зеленський.

Зі свого боку бізнесмени наголосили, що готові інвестувати в Україну, а також чекають наших інвесторів у Польщі. "Бізнес налаштований оптимістично", – сказав голова Асоціації українського бізнесу в Польщі Ярослав Романчук.

Крім того, під час візиту до Польщі президент України обговорив з головою Ради міністрів Республіки Польща Матеушем Моравецьким подальший розвиток двосторонніх торговельно-економічних відносин, співпрацю у промисловій, енергетичній галузях, а також можливість посилення прикордонного співробітництва. Також Зеленський запросив Польщу до участі в інвестиційних проєктах з відновлення інфраструктури Донбасу.

Україна, Польща і США підписали газову угоду

Представники України, Польщі та США підписали угоду про співпрацю з метою посилення регіональної безпеки газопостачання.

Підписання угоди відбулося у Варшаві 31 серпня, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "Польське радіо".

Як зазначив уповноважений уряду Польщі у справі стратегічної енергетичної інфраструктури Пйотр Наїмський, мета угоди – диверсифікація постачання газу в Україну, яка в цьому є залежною від Росії. Така можливість відкриється в момент розбудови терміналу зрідженого газу в Свіноусті та будівництва газопроводу Baltic Pipe, що з’єднає Польщу з Норвегією.

Відповідно до угоди, що у 2021 році Польща зможе постачати Україні 6 млрд кубометрів газу. Зараз Польща готова постачати в Україну приблизно 1,5 млрд кубометрів газу.

"За два роки потужність газопорту в Свіноусті збільшиться на 50% – до 7,5 млрд кубометрів. Завдяки цьому буде можливість приймати зріджений газ зі США, який придбає українська сторона, або Україна може купити газ у польської Нафтогазової компанії", – сказав Наїмський.

У свою чергу, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк зауважив, що залежність від Росії має не лише економічні, але й політичні наслідки. "Єдиний вихід – диверсифікувати постачання. Тому наступним кроком є можливість доступу до зрідженого газу з інших країн, перш за все зі США", – заявив він.

Міністр енергетики США Рік Перрі додав, що США допомагають Польщі зменшити залежність від російського газу і гарантувати постачання сировини. За його словами, за посередництвом Польщі зріджений газ може допомогти Україні уникнути загрози обмеження постачання російського газу.

Україна і Польща планують обговорити питання збільшення автоквот

Польська сторона запропонувала зустрітися в жовтні для проведення консультацій щодо збільшення квот на вантажоперевезення для українських перевізників.

Про це сказав секретар РНБО Олександр Данилюк, БІЗНЕС з посиланням на Укрінформ.

“Ми не домовлялися про дати. Польська сторона говорила, що вони готові до переговорів на початку жовтня, але нам це треба раніше", – зазначив Данилюк.

Він також додав, що цьогоріч Польща виділила Україні меншу кількість дозволів, що не відповідає потребам української економіки й економіки інших країн, куди постачаються українські товари.

Нагадаємо:

6 серпня тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що Україна може звернутися зі скаргою до Європейської комісії на дії Польщі, яка в односторонньому порядку суттєво скоротила квоту на перевезення для українського автомобільного транспорту, що суперечить Угоді про асоціацію Україна — ЄС. За його словами, якщо торік було 260 тис. дозволів для перевезень, то цьогоріч – лише 160 тис.

12 серпня Європейська бізнес асоціація звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням під час візиту до Польщі підняти питання збільшення квоти автодозволів.

Новий уряд спровокував подорожчання єврооблігацій України

ВВП-варранти України, випущені в рамках реструктуризації українського боргу в 2015 році, після формування нового уряду на чолі з Олексієм Гончаруком подорожчали на 1 процентний пункт (п.п.) – до нового історичного максимуму в 87,75% від номіналу.

Про це повідомили учасники ринку, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За їхніми даними, істотно зросли і котирування українських єврооблігацій, зокрема, за паперами з погашенням у 2025-2032 роках зростання становило близько 1,3 п.п., з погашенням в 2023-2024 роках – до 1 п.п.

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У результаті середина і "довгий" кінець кривої прибутковості опустилися приблизно на 0,2 п.п., і тепер єврооблігації-2032 котируються із прибутковістю близько 7%, єврооблігації-2025 – нижче 6,5%, єврооблігації-2024 – близько 6%.

"На короткому кінці кривої зростання котирувань було не таким значним, утім, це все одно дозволило опустити їх прибутковість більш ніж на 0,1 п.п. - до 5,4-5,6% за паперами з погашенням у 2021-2022 роках", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада 9-го скликання 29 серпня призначила прем’єр-міністром України заступника керівника Офісу президента Олексія Гончарука. Також парламент затвердив склад нового уряду.

Volkswagen компенсує американським клієнтам близько $100 млн

Німецький автомобільний концерн Volkswagen виплатить своїм клієнтам в США компенсації через помилкові дані про витрату палива.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на американське Агентство з охорони навколишнього середовища (EPA).

У рамках розслідування з'ясувалося, що на частині автомобілів було встановлено програмне забезпечення, яке дозволяло на випробувальних стендах занижувати показники витрати палива, а також вмісту речовин у вихлопних газах.

Уточнюється, що Volkswagen використав це програмне забезпечення приблизно на одному мільйоні бензинових автомобілів малої вантажопідйомності марок Volkswagen, Audi, Bentley, Porsche 2013-2017 років виробництва, які продавалися у США.

"Агентство з охорони навколишнього середовища зажадало, щоб Volkswagen оцінив викиди і вплив програмного забезпечення на економію палива за допомогою обширних випробувань та інших методів. Грунтуючись на цих дослідженнях, Volkswagen виявив, що деактивація програмного забезпечення призвела до зниження витрати палива приблизно на 98 000 транспортних засобів зі швидкістю приблизно одна миля на галон", – йдеться в повідомленні.

У результаті концерн погодився виплатити американським клієнтам від 5,4 до 24,3 долара за кожен місяць користування автомобілем (розмір компенсації залежить від марки авто). Загальна сума компенсацій становить близько $96,5 млн.