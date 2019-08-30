Якщо не підтримати наш хімпром - в Україну зайдуть російські виробники і диктуватимуть свої умови, - експерт

Українські хіміки здатні задовольнити всі потреби внутрішнього ринку в добривах за наявності діалогу з державою і вживаючи ефективні заходи щодо захисту вітчизняного ринку від недобросовісної конкуренції з боку РФ та інших країн.

Про це під час круглого столу, присвяченого питанням впливу санкцій щодо РФ на українську хімічну промисловість, економіку і АПК, заявив заступник директора держпідприємства «Укрпромзовнішекспертиза» Сергій Поважнюк.

"Ми можемо вирощувати 120 млн тонн зерна, щоб нагодувати 300-350 млн людей. Без національного виробництва добрив неможливо забезпечити стабільне покриття внутрішнього попиту. Не існує жодної країни світу, якій це вдалося, але у нас є всі шанси наростити своє виробництво", - сказав він.

Поважнюк також зазначив, що, якщо українські підприємства зупиняться, на український ринок знову зайдуть російські компанії, які використають цю ситуацію і піднімуть ціни на добрива, як це вже сталося в 2017 році.

"Попит на добрива - це близько 2 млрд дол., якщо не маємо свого, то віддамо їх на закупівлю за кордоном, а це еквівалент до 15 млн тонн зерна. За відсутності власних поставок - це будуть поставки з Росії, адже тільки вона зможе покрити цей попит, а це економічні і політичні ризики", - зазначив експерт.

Як зазначив присутній на круглому столі президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко, для того, щоб українські виробники могли покрити попит на мінеральні добрива, має бути державна підтримка. "Нам потрібно збільшити застосування мінеральних добрив на дві третини ... Де їх можна взяти? У самих себе... У нас величезна кількість підприємств, але для того, щоб вони ефективно працювали, має бути державна політика", - зазначив він.