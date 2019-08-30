Розслідування щодо імпорту добрив повинно виявити схеми обходу санкцій Росією

Розслідування Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив не призведе до нестачі продукту до посівної компанії, оскільки необхідна кількість добрив вже в Україні і імпорт їх не припинено.

Про це під час круглого столу, присвяченого питанням впливу санкцій щодо РФ на українську хімічну промисловість, економіку і АПК, заявив віце-президент Союзу хіміків, директор з питань регуляторної політики Group DF Ігор Гольченко, інформує Журнал Бізнес.

За словами Гольченка, з причини того, що в Україну пішло зростання імпорту азотних і складних добрив у тій кількості, «що може призвести до зупинки хімічної галузі», було прийнято рішення про початок розслідування разом із МЕРТ.

"В Україну завезено 1,7 млн тонн складних мінеральних добрив при споживанні 1,8 млн тонн. Розпочате розслідування не означає, що імпорт зупинений, це всього лише розпочато розслідування. Ті, хто говорить про те, що добрив немає, - на наш погляд, це спроба розігріти ринок і на цьому заробити", - сказав він.

За словами експерта, після введення санкцій на імпорт мінеральних добрив поставки в Україну з Росії зменшилися, але в той же час почав зростати імпорт з нетипових для виробництва добрив країн, що свідчить про те, що РФ продовжує реалізовувати свою стратегію збільшення експорту, користуючись торгівельними перевагами інших країн. За словами Гольченко, Росія прийняла довгострокову програму розвитку нафтохімічного комплексу, що передбачає збільшення виробництва аміаку. Також до 2020 рік РФ запланувала збільшити експортний потенціал з добрив на 300%.

"Ембарго Кабінету міністрів, результатом введення цих санкцій стала втрата 1 млн тонн азотних добрив російського виробництва в Україні і 800 тис. тонн складних добрив. А за півроку 2019 року 500 тис. тонн азотних добрив привезено в Україну з Польщі, Литви, Туреччини, Грузії, Болгарії, яких на ринку не було. Білорусь традиційно, зрозуміло. Півмільйона з мільйона вже відшкодовано", - сказав він.

На думку Гольченка, для того, щоб протистояти зростаючій частці нетипових виробників на ринку, необхідно підвищувати конкурентоспроможність вітчизняних виробників.

"Говорячи про ефект санкцій. Коли налагоджується конкуренція і йде елемент недобросовісних демпінгових поставок, ми бачимо, що на тлі зростаючого попиту в Україні починається створюватися внутрішнє виробництво і робочі місця. Це дрібні та середні підприємства, які забезпечують добривами фермерів", - сказав експерт.