В Україні планують вивести з тіні понад 250 тис. публічних закупівель

У Верховній Раді зареєтрували законопроєкт №1076, який передбачає нову редакцію закону про публічні закупівлі.
Про це повідомив голова Державної митної служби Максим на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.
Зазначається, що законопроєкт розробили спільно Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Офісом Президента. Президент Володимир Зеленський визначив його як невідкладний.
Зокрема, документ передбачає:
- Обов’язковість використання Prozorro при закупівлях від 50 тисяч (нова спрощена процедура) — це виводить з тіні понад 250 тис. закупівель;
- Боротьба з "оскаржувальним тролінгом": можливість впровадження диференційованої плати за оскарження тендеру в АМКУ постановою Уряду (обраховується у % від вартості предмета закупівлі); неможливість відкликати скаргу;
- автоматичне відхилення аномально низьких цінових пропозицій (які на понад 40% відрізняються від середньої ціни пропозиції) для боротьби з "демпінгом цін", який призводить до закупівель неякісних товарів і послуг, або змушує бюджетні установи погоджуватись на менший об’єм закупівлі;
- Можливість відхилення пропозиції постачальників, які раніше не виконали умови договору;
- Запровадження персональної відповідальності посадових осіб (зокрема, керівників органів) за порушення законодавства у сфері публічних закупівель: штраф від 2 до 10 тис. неоподаткованих мінімумів (34-170 тис. грн);
- "Онлайн-магазин" для бюджетних установ: запровадження електронних каталогів поширених товарів, які адмініструватимуться централізованими закупівельними організаціями та спрощуватимуть процес закупівлі для бюджетної установи до кількох кліків;
- Можливість консультацій з бізнесом з боку бюджетних установ; можливість виправлення помилок у тендерних пропозиціях протягом 24 годин; нецінові критерії оцінки пропозиції тощо.
"Якщо коротко, то це друга закупівельна революція. Він змінює все, що нам і вам боліло", — наголосив Нефьодов.