В Україні планують вивести з тіні понад 250 тис. публічних закупівель

Про це повідомив голова Державної митної служби Максим на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що законопроєкт розробили спільно Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Офісом Президента. Президент Володимир Зеленський визначив його як невідкладний.

Зокрема, документ передбачає:

- Обов’язковість використання Prozorro при закупівлях від 50 тисяч (нова спрощена процедура) — це виводить з тіні понад 250 тис. закупівель;

- Боротьба з "оскаржувальним тролінгом": можливість впровадження диференційованої плати за оскарження тендеру в АМКУ постановою Уряду (обраховується у % від вартості предмета закупівлі); неможливість відкликати скаргу;

- автоматичне відхилення аномально низьких цінових пропозицій (які на понад 40% відрізняються від середньої ціни пропозиції) для боротьби з "демпінгом цін", який призводить до закупівель неякісних товарів і послуг, або змушує бюджетні установи погоджуватись на менший об’єм закупівлі;

- Можливість відхилення пропозиції постачальників, які раніше не виконали умови договору;

- Запровадження персональної відповідальності посадових осіб (зокрема, керівників органів) за порушення законодавства у сфері публічних закупівель: штраф від 2 до 10 тис. неоподаткованих мінімумів (34-170 тис. грн);

- "Онлайн-магазин" для бюджетних установ: запровадження електронних каталогів поширених товарів, які адмініструватимуться централізованими закупівельними організаціями та спрощуватимуть процес закупівлі для бюджетної установи до кількох кліків;

- Можливість консультацій з бізнесом з боку бюджетних установ; можливість виправлення помилок у тендерних пропозиціях протягом 24 годин; нецінові критерії оцінки пропозиції тощо.

"Якщо коротко, то це друга закупівельна революція. Він змінює все, що нам і вам боліло", — наголосив Нефьодов.