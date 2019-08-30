Новий прем’єр озвучив головні економічні ініціативи уряду

Про це він розповів на зустрічі з журналістами в Києві, інформує БІЗНЕС.

Створення єдиного державного холдингу

Гончарук заявив про намір вивести всі державні і комунальні підприємства з відання міністерств та створити єдиний державний холдинг. "Ми наразі розмірковуємо над створенням державного холдингу, який повиводив би всі ці ДП і КП з-під міністерств. Щоб у кожного міністра не було цих грон, що висять на балансі. З-під Кабміну це потрібно забрати, політики взагалі не повинні цим займатися. Це має бути окремий менеджмент. І в нас є попередня домовленість із сильною особистістю, яка очолить процес створення цього холдингу", — сказав Гончарук.

Зниження ставок іпотеки

Новий прем'єр заявив, що у 2020 році ставки за іпотечними кредитами можуть бути знижені до 12-13% річних. "Нам потрібні дешеві гроші в економіці. Де їх взяти? Банківська система в принципі готова кредитувати і бізнес, і населення. В Україні може з’явитися іпотека. Вона в наступному році може бути 12-13%", — стверджує Гончарук.

За його словами, для цього нова влада співпрацюватиме з Національним банком. "Ми працюватимемо з Нацбанком, не впливаючи на нього адміністративно. Працюватимемо по-партнерськи, будуючи з ними нормальні відносини. Ми маємо розуміти їхні очікування, а вони –розуміти наші", — сказав прем’єр.

Він очікує, що у результаті і бізнес, і люди, які хочуть купити собі нерухомість, зможуть "під більш-менш притомні відсотки" оформити іпотеку.

Боротьба з контрабандою

Новий уряд має на меті побороти контрабанду в Україні вже у поточному році. "Контрабанда – це річ, яку ми маємо побороти цього року. Є Макс Нефьодов. Я йому дуже вірю, я вважаю його дуже сильним менеджером і порядною людиною. Тому я дуже вірю, що цього року контрабанда, як системне явище піде у минуле", – заявив прем’єр.

За його словами, для цього у нової влади є всі необхідні інструменти. "У нас для цього є все: є Служба безпеки, є Прикордонна служба з новим менеджером, є Макс. Йому треба пару місяців, щоб зробити систему керованою, бо зараз це, скоріше, мозок без рук і ніг", – сказав Гончарук.

Він також зауважив, що побудова "такої махіни", як Державна митна служба, потребує часу, і до кінця року це буде зроблено.

Очільник уряду нагадав, що за різними оцінками, обсяг контрабанди сягає мільярдів доларів. "Тому, окрім того, що контрабанда шкодить конкуренції, це ще й велика шкода для економіки. Ми розраховуємо, що це може дати додаткові ресурси для реалізації гасла президента про подолання реальної бідності", – сказав Гончарук.

Велика приватизація

Прем’єр виступає за проведення так званої великої приватизації. "Особисто моя позиція: чим менше держави в економіці, тим краще. Звісно, залишаться підприємства, що є стратегічними, — та сама "Укрзалізниця". Там є частина, яка не може бути приватизована — [залізничне] полотно", — зазначив він.

Читайте також: "Перші без совка в голові". Як бізнес та експерти відреагували на новий уряд

Поділ "Укрзалізниці"

Гончарук вважає логічним поділити "Укрзалізницю" на трьох операторів, лише один з яких має залишитися в держвласності. "Її необхідно поділити. Є модель, коли підприємство ділиться на операторів трьох різних частин. Це окрема й дуже складна історія. Те, що може бути і є природною монополією, де не може бути конкурентного ринку, можна залишати державі. Та й то я заводив би туди приватний капітал на міноритарну частку, щоб він стимулював розвиток", — заявив очільник уряду.

Кадрові зміни у Фонді держмайна та "Укрпошті"

За словами Гончарука, уряд уже має кандидатуру на посаду голови Фонду держмайна, однак конкретне ім'я не назвав, пославшись на те, що фінальної домовленості ще не досягнуто.

Крім того, глава уряду анонсував можливий перехід глави "Укрпошти" Ігоря Смілянського на нову, "більш амбітну" посаду, проте не уточнив яку саме.

Довгостроковий газовий контракт з Росією

На думку прем’єра, Україні потрібно укласти довгостроковий контракт на транзит російського газу через українську газотранспортну систему. "Нам, звичайно, необхідно домогтися довгострокового контракту по транзиту. Для цього потрібно добре попрацювати", — зазначив він.

Гончарук додав, що в уряді розуміють ситуацію і готуються до переговорів. "Формуємо позицію на переговорах. Тому я зараз не хочу коментувати це публічно", — сказав він.

Анбандлінг "Нафтогазу"

Гончарук наголосив, що питання щодо моделі анбандлінгу "Нафтогазу" (виділення незалежного оператора ГТС) має бути вирішене в найближчі тижні.

"Анбандлінг Нафтогазу, безумовно, потрібен. Ми його обов’язково зробимо. Модель дискутується. Ми знайшли цікаве рішення, яке попередньо узгодили з нашими партнерами. Питання має бути вирішене в найближчі тижні. Тобто питання моделі анбандлінга, його конкретних термінів і так далі повинне бути вирішене в найближчі тижні", — сказав прем`єр.

Невтручання у ціноутворення на енергоносії

Прем'єр-міністр заявив, що уряд не повинен втручатися адміністративними рішеннями в ціноутворення на енергоносії. "Я вважаю, що тут є дві складові: перша складова – уряд взагалі не повинен втручатися адміністративними рішеннями в ціноутворення, навіть на енергоносії. Це неправильно. Коли політик починає втручатися в ціну, це призводить до двох речей: до неефективності, до корупції і до популізму. Цього не повинно бути", — переконаний він.

За його словами, якщо якась частина населення сама не справляється з ринковою ціною, то держава повинна допомогти. "Ми маємо зрозуміти хто це, і допомогти їй прямо, вплоть до того, що оплатити за неї вартість цього ресурсу. Тому коли ми говоримо про платіжку, тобто про цифру, яку людина побачить, то це проблема уряду. І треба працювати над тим, щоб по-перше, цифри не підвищувалися, і ми будемо робити для цього все від нас залежне", — сказав Гончарук.

Дорожня стратегія

Ще одним пріоритетом нового уряду є будівництво доріг. Гончарук наголосив, що цього року завдання номер 1 — збудувати дорогу на Маріуполь. "Цього року для нас неймовірно важливо збудувати дорогу на Маріуполь. Бо це українське місто, яке зараз є таким собі логістичним островом. Це не має так бути. Попередня дата 18 жовтня, ми плануємо відкрити цю дорогу", — повідомив прем'єр.

Він також поінформував, що на наступний рік готується стратегія по дорогах. "У нас є 24 тисячі кілометрів так званих mainrouds [головних доріг]. Ми маємо їх зробити за наступні 5 років. Це дуже амбітна мета. Це не означає, що їх має бути збудовано з нуля. Це означає, що вони мають бути приведені у хороший і задовільний стан", — зазначив Гончарук.

Він очікує, що кожного року обсяги фінансування на будівництво доріг будуть збільшуватися. Додаткові кошти уряд планує залучити за рахунок наведення ладу зі сплатою акцизів. "Ми очікуємо, що отримаємо додаткові кошти, коли наведемо порядок на ринку паливно-мастильних матеріалів. Ви ж знаєте, що у нас маса "сірих" заправок, яких ти не бачиш, в бюджет нічого не отримуєш", — пояснив очільник уряду.

Крім того, він анонсував оновлення менеджменту, відповідального за дороги. "Є новий міністр Влад Криклій. Він досить сучасний молодий, амбітний хлопець. І одним з головних завдань є оновлення і підсилення цієї вертикалі, яка відповідає за дороги. Нам потрібно набрати туди дуже сильну команду менеджерів, які за наступний рік зроблять, я хотів би щоб вдвічі більше", — сказав Гончарук.

Угода з МВФ

Прем`єр повідомив, що візит місії Міжнародного валютного фонду до України очікується у період з 10 до 24 вересня 2019 року. "Тому вже за декілька тижнів у Києві буде місія МВФ, з якою ми будемо вести переговори щодо нової, на 3-4 роки, програми співпраці з Україною", – сказав Гончарук.

Нагадаємо, Верховна Рада 9-го скликання 29 серпня призначила прем’єр-міністром України заступника керівника Офісу президента Олексія Гончарука. Також парламент затвердив склад нового уряду.