У ФРУ очікують притоку іноземних інвестицій у вітчизняне сільгоспмашинобудування

Ухвалення Кабінетом міністрів України постанови, якою скориговано показники ступеня локалізації виробництва складної сільськогосподарської техніки і обладнання, стане потужним стимулом для залучення іноземних інвестицій у сільгоспмашинобудування.

Про це повідомив голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Завдяки активній позиції Федерація роботодавців України, Національного комітету з промислового розвитку та особисто Анатолий Гиршфельд опубліковано прийняту постанову, якою Уряд скоригував показники ступеня локалізації виробництва складної сільськогосподарської техніки і обладнання з поетапним щорічним збільшенням у період 2019 – 2021 роки", – написав Олійник.

За його словами, відповідною постановою також передбачено встановлення перехідного періоду для освоєння виробництва в Україні вузлів та агрегатів, що наразі виготовляються іноземними постачальниками, необхідних для забезпечення високої якості та покращення технічних характеристик сільгосптехніки.

На думку голови ФРУ, це стане потужним стимулом для залучення іноземних інвестицій у сільгоспмашинобудування та перенесення закордонними компаніями частини технологічних процесів в Україну. "Ухвалення постанови дозволить вітчизняним підприємствам машинобудування для агропромислового комплексу в короткий час налагодити виробництво конкурентоспроможної самохідної сільськогосподарської техніки, зокрема зернозбиральних комбайнів, тракторів та самохідних оприскувачів, з високим рівнем локалізації, а відтак зберегти та створити нові робочі місця та збільшити надходження до бюджетів всіх рівнів", – переконаний Олійник.

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