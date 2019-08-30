Новий міністр пояснив мету злиття МЕРТ і Мінагрополітики

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) і Міністерство аграрної політики та продовольства об’єднаються в одне відомство для пришвидшення реалізації ключових реформ.

Про це повідомив новопризначений міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Об’єднання має на меті пришвидшення реалізації ключових реформ, таких як: приватизація державних підприємств, запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення, детінізація аграрних ринків та земельних відносин, лібералізація трудових відносин, модернізація підходів до наукових досліджень та запровадження інновацій в аграрному секторі", — пояснив міністр.

Він зазначив, що детальний опис реформи буде викладений у програмі уряду, яка буде представлена на розгляд Верховної Ради. За його словами, наразі Кабмін напрацьовує "карту пріоритетів і план дій".

"Для Міністерства є важливою синхронізація діяльності всіх ринків та запровадження ефективних, прозорих і зрозумілих правил гри. Реформа аграрної сфери з огляду на її комплексність вимагає стратегічного узгодження із ключовими змінами в інших сферах", — наголосив Милованов.

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На його думку, дерегуляція та діджиталізація – ключові інструменти боротьби з корупцією у сферах апробацій, сертифікації та дозвільної діяльності пов’язаних із доступом новітніх засобів виробництва в агросекторі та доступу виробленої сільськогосподарської продукції до українського та міжнародного споживача.

Приватизація держпідприємств, ввважає міністр, – це ліквідація неефективності в управлінні суб’єктами господарювання та прямих втрат держбюджету.

Він також переконаний, що перезавантаження системи держстатистики дозволить отримати чіткі цифри щодо показників розвитку галузі та формувати прогнозовані довгострокові орієнтири та пріоритети державно політики у відповідній сфері.

Також Милованов наголосив, що об’єднання міністерств носить стратегічний характер. "І в цьому стратегічному вимірі нам критично почути ключових стейкхолдерів. Ми плануємо проведення координаційної зустрічі з представниками аграрного сектору для визначення больових точок і перспектив. Налагодження ефективного діалогу – наш виклик і можливість. Буде докладено максимально зусиль, аби життєвий сільськогосподарський цикл не було порушено", – пообіцяв міністр.

Нагадаємо, Верховна Рада 9-го скликання 29 серпня призначила прем’єр-міністром України заступника керівника Офісу президента Олексія Гончарука. Також парламент затвердив склад нового уряду.