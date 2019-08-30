Зеленського закликають розібратися з обмеженням імпорту мінеральних добрив

Ініційоване Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі (МКМТ) розслідування щодо імпорту в Україну азотних та мінеральних добрив з будь-якої країни призвело до здорожчання мінеральних добрив, а в подальшому призведе до їх дефіциту.

Про це під час пресконференції розповів голова "Всеукраїнської Аграрної Ради" Андрій Дикун, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу ВАР.

Зазначається, що наразі в Україну імпортуються добрива з країн ЄС, Персидської затоки, Північної Африки, СНД, а також Туреччини, Казахстану, Білорусії, Грузії, Китаю, США тощо.

"Найгірше у цій ситуації те, що певні обмеження щодо поставок добрив з інших країн можуть бути введені уже з початку розслідування. Це може бути сьогодні або завтра. На кожну партію добрив в Україні потрібно буде брати дозвіл в Міністерстві економіки. А це, однозначно, – корупційна складова...Необхідність проходити подібні паперові процедури значно загальмує поставки добрив до України. І, звичайно, така ситуація погіршить відносини з іншими країнами", – вважає Дикун.

У ВАР вказують, що дане розслідування ініційоване за зверненням групи компанії Ostchem Дмитра Фірташа. "Уже в процесі розслідування, можуть бути застосовані попередні заходи: режим нагляду за імпортом, що, фактично, є квотуванням, або додаткові мита, які сягають до 20% і більше. Або і те, і інше. А за результатами розслідування можуть бути впроваджені квоти на поставки добрив з інших країн і/або мита щонайменше на 4 роки", – попереджають у Всеукраїнській Аграрній Раді.

Експерти прогнозують, що обмеження імпорту добрив призведе до їх дефіциту на ринку і, відповідно, – здорожчання.

На їхню думку, дефіцит неминучий, оскільки на сьогоднішній день українські хімічні підприємства навіть за 100% завантаження не зможуть покрити усю потребу агросектору України у дво- та трикомпонентних добривах із вмістом азоту, фосфору та калію. Їх максимальна потенційна потужність складає 450 тис. тонн, реальна – близько 150 тис. тонн, а річна потреба складає понад 1,8 млн тонн.

Також обмеження імпорту добрив призведе до ще більшої монополізації ринку, адже основним виробником добрив в Україні є саме підприємства групи компаній Фірташа.

"Фактично компанія Ostchem намагається за рахунок аграріїв вирішити проблему зношеності своїх заводів, через що витрати газу на виробництво добрив на підприємствах компанії значно перевищують витрати іноземних конкурентів – 1,1 тис куб. м. проти 0,98 тис куб. м. для виробництва тонни аміаку. Така ситуація склалась через те, що Дмитро Фірташ, ставши власником зводів по виробництву добрив, які були побудовані ще за часів Радянського Союзу, майже не вкладав коштів у їх модернізацію, а навпаки – виводив з них кошти. В результаті такі країни як Туреччина та Болгарія, які не мають власного газу, успішно конкурують на українському ринку з продукцією Ostchem. При цьому добрива з цих країн треба завезти, а Туреччина ще й сплачує мито від 5% до 6,5%", – кажуть у ВАР.

У зв`язку з цим Всеукраїнська Аграрна Рада звернулась до президента України Володимира Зеленського з проханням втрутитись у ситуацію та захистити українських аграріїв, залучивши правоохоронні органи до розслідування обставин ухвалення рішення МКМТ.

Нагадаємо, 21 серпня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних та мінеральних добрив незалежно від країни походження та експорту.