На Житомирщині створять індустріальний парк на 1000 робочих місць

Про деталі реалізації цього проєкту розповів заступник голови Брониківської ОТГ Василь Осадчук, інформує БІЗНЕС з посиланням на Novograd.city.

За його словами, ідея створення такої зони виникла давно. А підштовхнула до цього величезна проблема з електроенергією в регіоні. "У 2014 році в "Укренерго" з’явилась інвестиційна програма підключення 330-ї лінії на території Новоград-Волинщини. Тому індустріальний парк мав бути в Чижівській ОТГ, але того ж року цей проєкт заморозили, нині ж він існує тільки на папері. Вже у лютому цього року в нашій громаді ми створили робочу групу, яка б займалась розробкою проєкту та його концепції", – розповів Осадчук.

За його словами, наразі ведеться робота над концепцією парку, вже замовлено детальний план території, а також ведуться переговори з компаніями-девелоперами. Брониківська ОТГ оголосила тендер на розробку містобудівної документації – плану території для створення індустріального парку. Очікувана вартість становить 180,5 тис. грн.

"Ми не плануємо створювати окреме підприємство керівної компанії, бо більшість витрат спрямовані саме на неї. Згодом оголосимо конкурс на таку компанію, хочемо залучити приватного інвестора", – повідомив заступник голови Брониківської ОТГ.

За приблизними підрахунками, на підключення електроенергії треба 56 млн грн, а бюджет Брониківської громади складає 52 млн грн. "Для цього й залучаємо приватних інвесторів. Якщо індустріальний парк запрацює на повну потужність, то ми не тільки матимемо понад 1000 робочих місць, а ще й хороший дохід для всієї територіальної громади. Головна мета створення – покращити економічний розвиток нашого регіону. Річ у тім, що люди масово виїжджають за кордон, щоб заробити гроші для своїх родин, а ми хочемо, щоб вони могли заробити їх тут", – зазначив Осадчук.

Які саме підприємства будуть розташовані на території індустріальної зони поки не розголошують. "Нині існує велика конкуренція між ОТГ в Житомирській області, бо облрада ухвалила нещодавно рішення про створення цілої мережі індустріальних парків на території області. Переважно в рішенні йдеться про міста обласного значення, тому великі міста конкурують з невеликими громадами. Нам важко з ними змагатися, тож поки це секрет", – пояснив представник громади.

Нагадаємо:

Довідка: До Реєстру індустріальних парків у 2014 році було включено iPark, який планували створити у с. Візирка Одеської області біля порту "Південний". Проте цей проєкт не був реалізований.