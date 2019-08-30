У Зеленського вимагають від послів України посприяти зростанню експорту

Посли України мають сприяти істотному збільшенню українського експорту в країни свого перебування, в іншому випадку вони будуть звільнені.
Про це повідомив радник президента з економічних питань Олег Устенко на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.
"Якщо посол в кожній окремій країні не в змозі збільшити наш експорт в країну свого перебування в тих темпах зростання, про які говорить президент і прем'єр (мінімум 5% на рік), він може пакувати свої валізи назад до Києва. Країні потрібне зростання. І кандидатів на заміну більш, ніж достатньо", — заявив Устенко, коментуючи заяву нового міністра закордонних справ Вадима Пристайка.
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За його словами, боротьба з контрабандою також може дати країні додатковий фінансовий ресурс. "СБУ в змозі зупинити контрабанду, а це кілька мільярдів доларів у щорічному вимірі. З такими грошима можна створити необхідний фіскальний простір для стимулювання економіки і забезпечити додаткові імпульси для зростання країни до тих бажаних 5-7% в рік, про які говорить президент і прем'єр", — написав радник.
Крім того, він підтримав ідею злиття Мінекономрозвитку та Міністерства аграрної політики, яка, на його думку, мала бути втілена в життя як мінімум років десять тому. "Краще пізно ніж ніколи. На наступному етапі об'єднаний монстр повинен бути протестований на предмет своєї функціональності. Будь-яка функція, яка не потрібна платникам податків, без жалю повинна бути відсічена", — зазначив Устенко.
Нагадаємо:
- Верховна Рада 9-го скликання 29 серпня призначила прем’єр-міністром України заступника керівника Офісу президента Олексія Гончарука. Також парламент затвердив склад нового уряду.
- Під час виступу в парламенті новий глава МЗС Вадим Пристайко наголосив, що Україні потрібен мир та прискорення економічного та соціального розвитку, а також внутрішні інвестиції, активізація людського капіталу для налагодження постпромислового виробництва, різкого збільшення експорту.
- За даними Мінекономрозвитку, за результатами першого півріччя 2019 року частка ЄС в загальній структурі українського експорту становить 42%, а Росії — 6,4%.