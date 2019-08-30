У Зеленського вимагають від послів України посприяти зростанню експорту

Про це повідомив радник президента з економічних питань Олег Устенко на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Якщо посол в кожній окремій країні не в змозі збільшити наш експорт в країну свого перебування в тих темпах зростання, про які говорить президент і прем'єр (мінімум 5% на рік), він може пакувати свої валізи назад до Києва. Країні потрібне зростання. І кандидатів на заміну більш, ніж достатньо", — заявив Устенко, коментуючи заяву нового міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

Читайте також: "Перші без совка в голові". Як бізнес та експерти відреагували на новий уряд

За його словами, боротьба з контрабандою також може дати країні додатковий фінансовий ресурс. "СБУ в змозі зупинити контрабанду, а це кілька мільярдів доларів у щорічному вимірі. З такими грошима можна створити необхідний фіскальний простір для стимулювання економіки і забезпечити додаткові імпульси для зростання країни до тих бажаних 5-7% в рік, про які говорить президент і прем'єр", — написав радник.

Крім того, він підтримав ідею злиття Мінекономрозвитку та Міністерства аграрної політики, яка, на його думку, мала бути втілена в життя як мінімум років десять тому. "Краще пізно ніж ніколи. На наступному етапі об'єднаний монстр повинен бути протестований на предмет своєї функціональності. Будь-яка функція, яка не потрібна платникам податків, без жалю повинна бути відсічена", — зазначив Устенко.

Нагадаємо: