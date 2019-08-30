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За півроку імпорт легкових авто в Україну виріс у 3,4 рази

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У першому півріччі 2019 року в Україну в режимі імпорту було ввезено 304,6 тис. легкових автомобілів загальною митною вартістю $1 686 млрд. 

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Укравтопром.

Зокрема, було імпортовано нових машин — 38,1 тис. одиниць і 266,5 тис. одиниць з пробігом. Таким чином, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року імпорт в кількісному вираженні виріс в 3,4 рази, а його вартість — на 71%.

"Така диспропорція пояснюється збільшенням в імпорті частки старих автомобілів з 59% в першому півріччі минулого року до 87% в нинішньому", — зазначили в Укравтопромі.

Найбільше автомобілів з пробігом імпортувалося з Німеччини — 65,5 тис. одиниць. На другому місці Литва, з якої в Україну ввезли і розмитнили 52,5 тис. старих легкових авто. На третьому місці Польща — 50,8 тис. одиниць.

У поставках нових легкових автомобілів домінує Японія, з якої до України за шість місяців завезли 8,5 тис. машин. Далі йдуть Румунія і Китай, звідки в країну прибуло 4,7 тис. і 4,2 ​​тис. одиниць нових машин відповідно.

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