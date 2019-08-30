Інвестгрупа ICU продала свої "сонячні" активи американцям

Американський інвестфонд VR Capital Group, що спеціалізується на інвестиціях в ринки, що розвиваються, викупив частку в проєктах альтернативної енергетики, реалізованих спільно з групою ICU.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу ICU.

Угода включає в себе об'єкти зеленої енергетики в трьох регіонах: сонячну електростанцію Кам’янець-Подільська (64 МВт) в Хмельницькій області, енергетичну компанію "Солар Капітал" (35 МВт) в Херсонській області та низку невеликих станцій в Миколаївській області (загальною потужністю 127 МВт).

"Ці активи перебувають в надійних руках. Я все ще переконаний, що альтернативна енергетика — це ключовий сьогодні сектор в Україні для залучення значних іноземних інвестицій. Ми бачимо великий потенціал нашої економіки й продовжуємо роботу з міжнародними інвесторами", — коментує керуючий партнер ICU Макар Пасенюк.

Угода узгоджена рішенням Антимонопольного комітету України від 4 липня 2019 року. Умови угоди не розголошуються.

Нагадаємо:

На початку липня 2019 року інвестиційна група ICU відкрила в Києві свій перший офіс з обслуговування клієнтів, які бажають інвестувати в облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП).

19 липня НАБУ провело обшуки в центральному офісі інвестиційної групи ICU в Києві у рамках так званої справи "Роттердам+".

Довідка: Інвестгруппа ICU заснована в 2006 році фахівцями з ING. Це незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом. Спеціалізується на ринках Центральної і Східної Європи. Під її управлінням перебувають активи в обсязі понад $500 млн. Керуючі партнери групи — Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

За 2018 рік ICU провела угоди з ОВДП на суму понад 60 млрд грн і зараз займає чверть українського ринку торгів ОВДП.