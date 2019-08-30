"Я обіцяю не красти": Дубілет дав гучну обіцянку на новій посаді

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Я прийняв одне з найскладніших рішень у своєму житті. Мене запросили на посаду Міністра Кабінету Міністрів, і я погодився. Сім'я в шоці. Друзі в шоці. Бізнес-партнери в шоці. Кіт у шоці. Та й я сам, якщо чесно, в шоці. Ще недавно я будував великі плани по розвиток monobank і Smartass, а також запуск Koto в Британії... Ще місяць тому я збирався переїхати жити в Лондон і будувати там зі своїми партнерами єдинорога. Але раптом всі ці плани якось відступили на другий план. Вибачте за пафос, але я вірю, що в України з'явився історичний шанс на прорив, якого ми всі так зачекалися. І це дуже круте відчуття, усвідомлювати, що я можу стати частиною цього прориву", — зізнався Дубілет.

Він обіцяє, що у складі нової команди уряду під керівництвом Олексія Гончарука зробить все можливе, щоб Україна зробила якісний ривок." А ще я обіцяю не красти. На щастя, успіх monobank дозволить мені не думати найближчі роки про матеріальний аспект. Крім того, я вірю, що велика частина молодої команди, яка сьогодні очолила Кабмін, теж не буде красти. Такого у нашій країни ніколи не було", — наголосив посадовець.

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