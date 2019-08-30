Німецький виробник сільгосптехніки інвестує в Україну 4,5 млн євро

Німецький виробник сільгосптехніки HORSCH починає будувати в Україні сучасний офіс зі складом запасних частин і навчальним центром.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "Агробізнес Сьогодні".

Обсяг інвестицій складе близько 4,5 млн євро.

За словами співвласниці HORSCH Корнелії Хорш, компанія розширює філіали, стає більш гнучкою. "Нині найбільший відсоток обігу складають продажі ґрунтообробної та посівної сільськогосподарської техніки. Серед лідерів росту головні аграрні ринки — Франція та Велика Британія. Водночас провідним лідером з експортного зростання є Україна", — зазначила Хорш.

Нагадаємо, український виробник сільгосптехніки завод Кобзаренка (Сумська область) планує здати в експлуатацію власний завод у польському місті Белхатув до 1 січня 2020 року.