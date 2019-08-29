Парламент обрав керівництво комітетів

Верховна Рада України 9-го скликання затвердила список парламентських комітетів та їх керівництво.

Відповідні проєкти постанов народні обранці підтримали під час першого пленарного засідання 29 липня, інформує БІЗНЕС.

Так, за постанову №1003 про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів проголосували 318 парламентаріїв. Постанову №1077 про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів підтримали 299 нардепів.

Всього було утворено 23 комітети:

- Комітет з питань антикорупційної політики очолила Анастасія Красносільська ("Слуга народу");

- Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин — Микола Сольський ("Слуга народу");

- Комітет з питань бюджету — Юрій Арістов ("Слуга народу");

- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики — Олександр Ткаченко ("Слуга народу");

- Комітет з питань екологічної політики та природокористування — Олег Бондаренко ("Слуга народу");

- Комітет з питань економічного розвитку — Дмитро Наталуха ("Слуга народу");

- Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг — Андрій Герус ("Слуга народу");

- Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування — Михайло Радуцький ("Слуга народу");

- Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва — Богдан Яременко ("Слуга народу");

- Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом — Іванна Климпуш-Цинцадзе ("Європейська солідарність");

- Комітет з питань молоді і спорту — Андрій Кожем’якін ("Батьківщина");

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- Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки — Олександр Завітневич ("Слуга народу");

- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування — Андрій Клочко ("Слуга народу");

- Комітет з питань освіти, науки та інновацій — Сергій Бабак ("Слуга народу");

- Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин — Дмитро Лубінець (позафракційний);

- Комітет з питань правової політики — Ірина Венедіктова ("Слуга народу");

- Комітет з питань правоохоронної діяльності — Денис Монастирський ("Слуга народу");

- Комітет з питань свободи слова — Нестор Шуфрич ("Опозиційна платформа — За життя");

- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів — Галина Третьякова ("Слуга народу");

- Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики — Данило Гетманцев ("Слуга народу");

- Комітет з питань цифрової трансформації — Михайло Крячко ("Слуга народу");

- Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради — Сергій Кальченко ("Слуга народу");

- Комітет з питань транспорту та інфраструктури — Юрій Кісєль ("Слуга народу").

Нагадаємо, у Верховній Раді України 9-го скликання вирішили скоротити кількість комітетів до 23-х, тоді як у попередньому парламенті їх було 27.