"Перші без совка в голові". Як бізнес та експерти відреагували на новий уряд

Представники бізнес-спільноти та економічні експерти переважно позитивно оцінюють новий склад Кабінету міністрів України, в якому чимало freshmen. Хоча у деяких й виникають питання щодо призначення окремих осіб "зі шлейфом".

БІЗНЕС зібрав реакцію бізнесу та експертів на новообраного прем`єра і новий уряд.

Андрій Бродський, генеральний директор ВКФ Велта:

"В Україні найкрутіша, на мою думку, електоральна революція в історії! Зеленський-Президент, Разумков-Спікер Парламенту, Гончарук-Прем'єр Міністр. Півроку тому такий розклад не міг передбачити ніхто!".

Сергій Фурса, спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital:

"Гончарук і Ко — це кращий Кабінет Міністрів, який був в Україні за всю її історію. І вони можуть стати тими самими "чиказькими хлопчиками і дівчатками", якщо матимуть підтримку в Адміністрації президента і в парламенті. Але ми в Україні, тому навіть в кращий Кабмін тут беруть гірших з міністрів попереднього уряду. Передавати досвід, напевно. Цілі рюкзаки досвіду. І викидають кращого міністра з попереднього уряду, тому що традиції такі. І це Україна, а значить без наглядача від Коломойського нікуди. Добре хоч обмежилися для Дубілета простим і незрозумілим міністром Кабінету міністрів, а не дали людині Коломойського посаду вище. Хоча пояснити іноземному інвестору, чому член правління "Приватбанку" і син глави правління "Приватбанку" часів Коломойського, коли проходив виведення грошей з банку, сидить в уряді, а не на лаві підсудних або хоча б проходить за програмою захисту свідків, дуже важко".

Владислав Рашкован, заступник виконавчого директора МВФ:

"... Я особисто добре знаю Олексія Гончарука. Це світлий, професійний, чесний чоловік, який, впевнений, стане сильним прем'єр-міністром. Для реалізації його ідей в умовах обмеженого часу йому і його команді знадобиться допомога: і громадянського суспільства, і бізнесу, і міжнародних організацій".

Анатолій Амелін, директор економічних програм Українського інституту майбутнього, співінвестор БІЗНЕС100:

"Головна відмінність нового Кабміну від всіх попередніх — вони перші без совка в голові. Це вселяє оптимізм".

Дмитро Шимків, глава ради директорів Darnitsa Group:

"Новий КабМін — однозначно позитивні очікування! Багатьох знаю, як порядних людей та працьовитих професіоналів".

Валерій Пекар, викладач KMBS, співзасновник платформи Нова Країна:

"Новопризначений уряд, можливо, стане найкращим урядом України за всі часи незалежності. Чому "можливо"? З одного боку, переважна більшість членів нового уряду — це порядні, досвідчені, ціннісні, вмотивовані люди. З іншого боку, ми поки що не знаємо двох речей.

Перше: наскільки міністри матимуть право формувати власні команди. В кращому варіанті з кожним із міністрів прийде команда таких самих чесних і фахових заступників. В гіршому варіанті їм призначать "смотрящих", які за їхньою спиною будуть робити своє (ми вже бачили подекуди таких ізольованих міністрів-одинаків у попередніх урядах).

Друге: наскільки уряд буде вільним у своїх рішеннях, тобто як реально складуться відносини між урядом та офісом президента і парламентом. Чи дозволять наступати на інтереси олігархів, монополістів, контрабандистів тощо?

Але я щиро радію, що у новому уряді є Владимир Бородянский, Андрій Загороднюк, Vladyslav Kryklii, Dmytro Kuleba, Denis Malyuska, Оксана Маркарова, Тимофей Милованов, Anna Novosad і, звичайно, прем'єр Oleksiy Honcharuk. Когось із них я знаю краще, когось не так добре, але я впевнений в їхніх цінностях та компетентності".

Станіслав Гайдер, експерт Центру розвитку інновацій:

"Ще не мав стільки друзів-однодумців у Кабінеті Міністрів та парламенті. І вперше в житті мені не соромно за прем`єр-Міністра. Сил і наснаги, а ми підтримаємо".

Олексій Тимофєєв, співзасновник Trident Acquisitions Corp., екс-керівник "Смарт-Холдингу":

"Піднімемо по стаканчику і побажаємо успіхів українським політичним freshmen. У долоні з приводу сьогоднішніх призначень особливо не ляскаю. Тому що з виходом на старт нікого в принципі не вітають. Вітати треба буде на фініші. Тих, хто до нього добереться з гідним результатом".

Ігор Гуменний, президент UBC Group:

"Країна змінилася. Час надій. Нове покоління українців взяло владу. Покоління яке виросло в Україні. За винятком Авакова, весь уряд з нової генерації. Середній вік 38 років. Прем'єру — 35. У мене немає відчуття, що нові члени Кабміну прийшли у владу заробляти. За новими керівниками немає шлейфу.

ВР вселяє надію. Перше засідання і позитивне голосування, в першому читанні, закону про скасування депутатської недоторканності.

Судячи зі складу уряду і назви міністерств ми можемо стати "державою в смартфоні". У Дубілета, у всякому випадку, вийшло створити і впровадити технології в Приваті і Моно, повинно вийти і в рамках країни. Позитивний управлінський операційний і підприємницький досвід за нього.

Тимофій Мілованов — блискучий український економіст. З цікавістю чекаю детальної програми реформ. Що робити взагалі кабмін і депутати знають. Тримаю кулаки. Мрію, що депутати, президент і члени уряду увійдуть в історію.

Так хочеться, щоб Україна і весь світ знали перших осіб української політики, як знають Вацлава Гавела, Бальцеровича, Леха Валенсу, Лі Куан Ю і Де Голя, а не як найбагатших українців".

Алекс Ліссітса, президент асоціації Український клуб аграрного бізнесу:

"Так, багато роботи ще попереду, багато що потрібно довести до логічного кінця, але, наголошую, важливо, щоб ті позитивні зміни, які вже маємо, були продовжені, а нові якнайшвидше розпочаті"

Доповнюється...

Нагадаємо, Верховна Рада 9-го скликання під час першого пленарного засідання 29 серпня призначила прем’єр-міністром України заступника керівника Офісу президента Олексія Гончарука. Також парламент затвердив склад нового уряду.