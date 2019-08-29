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Рада затвердила склад нового Кабміну (СПИСОК)

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Верховна Рада України 9-го скликання затвердила склад нового Кабінету міністрів.

Склад нового уряду підтримав 281 народний депутат, інформує БІЗНЕС.

Так, новий уряд виглядатиме наступним чином:

Дмитро Кулеба — віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

Михайло Федоров — віце-прем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації;

Тимофій Милованов — міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;

Оксана Маркарова — міністр фінансів України;

Олексій Оржель — міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;

Владислав Криклій — міністр інфраструктури України;

Альона Бабак — міністр розвитку громад і територій України;

Ганна Новосад — міністр освіти і науки України;

Зоряна Скалецька (Черненко) — міністр охорони здоров'я України;

Володимир Бородянський — міністр культури, молоді та спорту України;

Юлія Соколовська — міністр соціальної політики України;

Арсен Аваков — міністр внутрішніх справ України;

Оксана Коляда — міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;

Дмитро Дубілет — міністр Кабінету міністрів України;

Денис Малюська — міністр юстиції України;

Вадим Пристайко — міністр закордонних справ;

Андрій Загороднюк — міністр оборони.

Іншим своїм рішенням народні депутати звільнили Кабінет міністрів Володимира Гройсмана.

Нагадаємо, Верховна Рада 9-го скликання під час першого пленарного засідання призначила прем’єр-міністром України заступника керівника Офісу президента Олексія Гончарука.

Верховна Рада Кабінет міністрів склад