Рада затвердила склад нового Кабміну (СПИСОК)

Верховна Рада України 9-го скликання затвердила склад нового Кабінету міністрів.
Склад нового уряду підтримав 281 народний депутат, інформує БІЗНЕС.
Так, новий уряд виглядатиме наступним чином:
Дмитро Кулеба — віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
Михайло Федоров — віце-прем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації;
Тимофій Милованов — міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;
Оксана Маркарова — міністр фінансів України;
Олексій Оржель — міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;
Владислав Криклій — міністр інфраструктури України;
Альона Бабак — міністр розвитку громад і територій України;
Ганна Новосад — міністр освіти і науки України;
Зоряна Скалецька (Черненко) — міністр охорони здоров'я України;
Володимир Бородянський — міністр культури, молоді та спорту України;
Юлія Соколовська — міністр соціальної політики України;
Арсен Аваков — міністр внутрішніх справ України;
Оксана Коляда — міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;
Дмитро Дубілет — міністр Кабінету міністрів України;
Денис Малюська — міністр юстиції України;
Вадим Пристайко — міністр закордонних справ;
Андрій Загороднюк — міністр оборони.
Іншим своїм рішенням народні депутати звільнили Кабінет міністрів Володимира Гройсмана.
Нагадаємо, Верховна Рада 9-го скликання під час першого пленарного засідання призначила прем’єр-міністром України заступника керівника Офісу президента Олексія Гончарука.