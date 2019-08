"Батько" Alibaba пророкує перехід на 12-годинний робочий тиждень

Про це він заявив на Всесвітній конференції зі штучного інтелекту в Шанхаї, інформує БІЗНЕС з посиланням на Bloomberg.

Джек Ма вважає, що люди в майбутньому зможуть працювати лише три дні на тиждень по 4 години завдяки розвитку технологій і реформам у сфері освіти. Час, який звільниться, люди зможуть присвячувати спілкуванню і відпочинку.

Співзасновник Alibaba зазначив, що уряди мають задуматися про реформи в освіті, оскільки нинішня система навчання застаріла і не відповідає потребам майбутнього. За його словами, машини стають більш досконалими і вже скоро перевершать людей в пам'яті і повторюваних навичках. Однак, Ма переконаний, що це не стане проблемою, оскільки штучний інтелект допомагатиме людям, а не просто забере у них роботу.

"Я не хвилююся про роботу. У комп'ютерів є тільки мікросхеми, а люди мають серце. Це серце, з якого виходить мудрість", — заявив мільярдер.

Головний виконавчий директор Tesla Inc., Ілон Маск погодився зі словами Ма. Користуючись нагодою, він прорекламував свій проєкт Neuralink, який намагається об'єднати людський мозок зі штучним інтелектом. "Освітня система зараз дуже повільна, а лекції — це найгірші", — сказав Маск.

