Новий прем`єр анонсував перші звільнення

Про це він сказав з парламентської трибуни перед затвердженням його на посаді, інформує БІЗНЕС.

"Мої перші кроки — кадрові. Я вважаю, що на окремих гілках сидять персонажі, які досі пиляють наші з вами ресурси, розподіляють в свою користь державні доходи. Потрібно починати з оцінки ефективності. Ми маємо намір в найближчі місяці проаналізувати діяльність всіх органів і звільнити всіх неефективних керівників", — заявив Гончарук.

Він, зокрема, повідомив, що у найближчі місяці будуть звільнені очільники Державної архітектурно-будівельної інспекції, Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру. "А окремих [керівників] і аналізувати нема чого. ДАБІ, наприклад, Держкомзем там на вихід одразу, на мою думку", — сказав очільник уряду.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада 9-го скликання призначила прем’єр-міністром України заступника керівника Офісу президента Олексія Гончарука.