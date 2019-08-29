Гончарук очолив уряд і озвучив бізнес-пріоритет

За його кандидатуру проголосували 290 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

Під час виступу з парламентської трибуни Гончарук визнав, що його уряду буде нелегко. За його словами, у наступні роки кожна третя гривня в Україні піде на погашення боргів. Також він констатує, що в Україні досі процвітає корупція. "У нас досі є корупція. У цьому уряді красти не будуть... Уже за кілька тижнів в Україні буде місія МВФ, ми будемо домовлятися про нову угоду", — пообіцяв прем'єр.

Він наголосив, що головним показником привабливості для бізнесу має стати доступність до дешевших ресурсів. Гончарук вважає, що в Україні може бути іпотека в гривні під 12-13% річних вже в наступному році. "Вже цього року може знижуватися ставка за кредитами. Люди почнуть робити бізнес. Це допоможе запустити будівництво та промисловість. Дешеве кредитування — це одна з тактичних цілей, яку ми поставимо перед собою найближчим часом", — заявив очільник уряду.

Крім того, він повідомив, що хотів би бачити в Україні зростання ВВП щонайменше на 5-7% в рік. Також Гончарук розраховує подолати контрабанду в країні вже до кінця поточного року. "Ще однією бідою України є контрабанда. Вона вбиває конкуренцію і не дає бізнесу нормально розвиватися. Це теж потрібно припинити, як це зробити ми добре знаємо... Я розраховую на те, що до кінця року ми забудемо про контрабанду як про системне явище", — заявив прем'єр.

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Коментуючи призначення нового глави уряду, спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса наголосив, що "Гончарук і Ко — це кращий Кабінет Міністрів, який був в Україні за всю її історію".

"І вони можуть стати тими самими "чиказькими хлопчиками і дівчатками", якщо матимуть підтримку в Адміністрації президента і в парламенті. Але ми в Україні, тому навіть в кращий Кабмін тут беруть гірших з міністрів попереднього уряду. Передавати досвід, напевно. Цілі рюкзаки досвіду. І викидають кращого міністра з попереднього уряду, тому що традиції такі. І це Україна, а значить без наглядача від Коломойського нікуди. Добре хоч обмежилися для Дубілета простим і незрозумілим міністром Кабінету міністрів, а не дали людині Коломойського посаду вище. Хоча пояснити іноземному інвестору, чому член правління "Приватбанку" і син глави правління "Приватбанку" часів Коломойського, коли проходив виведення грошей з банку, сидить в уряді, а не на лаві підсудних або хоча б проходить за програмою захисту свідків, дуже важко", — написав він у Facebook.

Нагадаємо, 28 травня президент України Володимир Зеленський призначив заступником глави своєї адміністрації керівника "Офісу ефективного регулювання" Олексія Гончарука. Він досвідчений юрист, адвокат, магістр державного управління.

Раніше Гончарук працював в Міністерстві екології та природних ресурсів України та був керуючим партнером юридичної фірми Constructive Lawyers.