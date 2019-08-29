Дубілет залишає Monobank — отримав посаду в уряді

Про це повідомив один із засновників Monobank Олег Горохівський на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Дмитро Дубілет буде міністром Кабінету міністрів і, на превеликий жаль, залишає проєкт monobank. Якщо Рада підтримає його кандидатуру, звісно", — написав Гороховський.

Він переконаний, що Дубілет принесе багато користі на новій посаді. "І тепер можна точно говорити, що все в Україні буде супер!", — додав Горохівський.

Сам Дубілет у коментарі theБабель підтвердив, що пристав на пропозицію влади. "Так, мені запропонували [посаду міністра] і я погодився", — зазначив він. За його словами, у разі зайняття посади міністра Кабміну він вийде з керівництва Monobank.

Нагадаємо: