Приватна справа: Завод Коломойського пішов на мирову з Нацбанком

Господарський суд Дніпропетровської області затвердив мирову угоду між Національним банком України та "Нікопольським заводом феросплавів", що є майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями "ПриватБанку".

Відповідне рішеня суд ухвалив 28 серпня, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Нацбанку.

"Згідно з мировою угодою, ініціатором якої виступив "Нікопольський завод феросплавів", останній зобов’язується погасити заборгованість "ПриватБанку" за кредитом рефінансування в сумі, що дорівнює ринковій вартості заставного майна, на яке Національний банк України звертав стягнення в цьому судовому процесі", — повідомив регулятор.

У НБУ наголосили, що вирішення цього судового спору через укладання мирової угоди відбулося вперше.

Нагадаємо, у травні 2018 року Нацбанк подав до Господарського суду Дніпропетровської області позовну заяву про звернення стягнення на рухоме майно, що належить "Нікопольському заводу феросплавів". Це майно було передано в заставу як забезпечення зобов’язань "Приватбанку" за кредитом рефінансування.

За даними Нацбанку, наразі у судах перебуває близько 148 позовів проти Коломойського та 32 компаній, що пов’язані з ним. У цих судах Нацбанк намагається стягнути з колишніх власників "ПриватБанку" 10 млрд грн — це кошти, які регулятор надав "ПриватБанку" у вигляді кредитів рефінансування у 2008-2015 роках. Загалом позови спрямовані на погашення заборгованості за п'ятьма кредитними угодами.