Оприлюднено Топ-10 найсприятливіших міст для Fintech. Вільнюс серед них

Як повідомляє БІЗНЕС, найсприятливішим для фінансових технологій містом було визнано Лондон, незважаючи на Brexit. За ним йдуть Сінгапур і Белфаст. Також до десятки потрапили Дублін, Цуг, Нью-Йорк, Вільнюс, Едінбург, Гонконг і Тель-Авів.

Зазначається, що Вільнюс потрапив до Топ-10 завдяки програмі Go Vilnius, яка допомагає стимулювати зростання сектора фінансових технологій. Для цього регулярно цікавились думкою підприємців щодо потенційних сфер для вдосконалення, пропонували підтримку і співпрацювали з освітніми установами, щоб забезпечити приплив робочої сили в майбутньому.

Також fDi повідомляє, що Литва в цьому році переглянула ухвалений у 2017 році план підтримки фінансових технологій, щоб поліпшити правове середовище, управління ризиками та збільшити попит на фінтех-послуги.

Нагадаємо, у квітні 2019 року FDI Magazine опублікувало рейтинг Top 10 Smart Locations of the Future 2019/20. До Топ-10 рейтингу міст з економічної ефективності увійшов Київ.