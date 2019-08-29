Чи потрібен "Нафтогаз України"?

Максим Карижський

Чи є світло в кінці "сміттєвого…

Петро Багрій

Легалізація грального бізнесу – це не…

Ігор Макієвський

А як же екоцид?

Володимир Полевий

Коли українські водії зможуть паркуватися на…

Назар Бенч

Чим Україні корисний досвід Індії в…

Петро Багрій

Базові кроки в діджиталі для малого…

Максим Рассамакін

Чи така страшна реєстрація бізнесу в…

Данило Глоба

Про відповідальність недоторканих

Володимир Полевий

29
Чт., серп.
16 Нові матеріали

Оприлюднено Топ-10 найсприятливіших міст для Fintech. Вільнюс серед них

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Спеціалізоване видання Financial Times —  fDi Magazine — опублікувало рейтинг Top 10 Fintech Location of the Future for 2019/20.

Як повідомляє БІЗНЕС, найсприятливішим для фінансових технологій містом було визнано Лондон, незважаючи на Brexit. За ним йдуть Сінгапур і Белфаст. Також до десятки потрапили Дублін, Цуг, Нью-Йорк, Вільнюс, Едінбург, Гонконг і Тель-Авів.

56373893336877

Зазначається, що Вільнюс потрапив до Топ-10 завдяки програмі Go Vilnius, яка допомагає стимулювати зростання сектора фінансових технологій. Для цього регулярно цікавились думкою підприємців щодо потенційних сфер для вдосконалення, пропонували підтримку і співпрацювали з освітніми установами, щоб забезпечити приплив робочої сили в майбутньому.

Також fDi повідомляє, що Литва в цьому році переглянула ухвалений у 2017 році план підтримки фінансових технологій, щоб поліпшити правове середовище, управління ризиками та збільшити попит на фінтех-послуги.

Нагадаємо, у квітні 2019 року FDI Magazine опублікувало рейтинг Top 10 Smart Locations of the Future 2019/20. До Топ-10 рейтингу міст з економічної ефективності увійшов Київ.

 

рейтинг Fintech Вільнюс