Названо міністра, який збереже крісло в новому уряді

Про це журналістам в кулуарах парламенту повідомив народний депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія, інформує БІЗНЕС.

"Я особисто знаю, що точно треба залишати Оксану Маркарову. Тому що у нас бюджет, вже повинні ми верстати бюджет наступного року. Вона дуже професійна людина", — сказав Арахамія.

Він додав, що сьогодні на засіданні фракції депутати "Слуги народу" обговорять кадрові питання уряду.

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