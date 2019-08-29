Названо міністра, який збереже крісло в новому уряді

Міністр фінансів України Оксана Маркарова збереже свою посаду в новому складі Кабінету Міністрів.
Про це журналістам в кулуарах парламенту повідомив народний депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія, інформує БІЗНЕС.
"Я особисто знаю, що точно треба залишати Оксану Маркарову. Тому що у нас бюджет, вже повинні ми верстати бюджет наступного року. Вона дуже професійна людина", — сказав Арахамія.
Він додав, що сьогодні на засіданні фракції депутати "Слуги народу" обговорять кадрові питання уряду.
Нагадаємо:
- Сьогодні, 29 серпня, розпочала роботу Верховна Рада дев’ятого скликання. Депутати мають призначити нового прем'єр-міністра і міністрів, а також сформувати парламентські комітети, виберати спікера та його заступників.
- У Верховній Раді України 9-го скликання вирішили скоротити кількість комітетів до 23-х, тоді як у попередньому парламенті їх було 27. Також було попередньо узгоджено керівництво комітетів.