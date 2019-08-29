Українська казна недоотримала 9,2 млрд грн через зміцнення гривні

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Рахункової палати.



У відомстві констатують, що з початку року національна валюта зміцнилася до долара США на 9%. Це призвело до невиконання плану доходів державного бюджету, тому прогноз курсу гривні для розробки проєкту держбюджету на 2020 рік має бути більш якісним.

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан зауважив, що майже 40 % обсягу доходів обраховуються з використанням курсу гривні до долара США чи євро. "За оцінкою Рахункової палати, через менший офіційний курс ніж прогнозувався, недоотримано 9,2 млрд грн доходів. Але зміцнення гривні не є наслідком успіхів економіки України, чи зростання її інвестиційної привабливості", — сказав Пацкан.

Він нагадав, що в останні роки експорт товарів і послуг і грошові перекази з-за кордону, насамперед від трудових мігрантів, є основними джерелами надходження валюти в Україну.

За словами Пацкана, навіть за сприятливих умов на зовнішніх сировинних ринках основних товарів українського експорту в першому півріччі зростання експорту товарів становило 5,9%, що значно менше прогнозованого 9,1%. Внаслідок цього експорт товарів і послуг зріс на 7,2% при прогнозі зростання на 8,3%. Натомість імпорт товарів і послуг зріс на 7,9%. "Через це від’ємне сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу, у першому півріччі цього року, порівняно з відповідним періодом попереднього року, зросло до 4,4 млрд доларів США", — додав Голова Рахункової палати.

Також у першому півріччі 2019 року значно менше прогнозованого обсягу і менше порівняно з відповідним періодом попереднього року стало надходження прямих іноземних інвестицій.

Пацкан прогнозує, що в майбутньому через зміцнення гривні збільшуватиметься від’ємне сальдо торговельного балансу. Укріплення гривні стимулюватиме зростання імпорту і стримуватиме експорт українських товарів і послуг. Водночас, на його думку, це стримуватиме зростання цін, насамперед на імпортні товари. Голова Рахункової палати наголосив, що в подальшому на курс гривні впливатиме кон’юнктура на світових сировинних ринках основних товарів українського експорту і критичного імпорту; економічна ситуація в країнах, де перебуває значна кількість трудових мігрантів з України та ситуація на ринку внутрішніх запозичень. "Саме тому дуже важливо, щоб прогноз щодо гривні був оновлений, адже на ньому ґрунтуватиметься бюджет на наступний рік", — резюмував він.

Нагадаємо, за даними Мінфіну, державний бюджет України за перше півріччя 2019 року виконано на 95,7%. Тобто, до бюджету не надійшло 4,3% запланованих доходів.