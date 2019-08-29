Екс-міністри економіки застерігли Зеленського від масової концесії

Намір президента Володимира Зеленського якомога швидше ухвалити новий закон "Про концесії" не має зводитися до передачі в приватне управління на універсальних правилах всіх державних підприємств. Кожен, особливо великий і прибутковий об'єкт, слід розглядати індивідуально.

Таку думку висловив екс-міністр економіки України (1997-1998 рр), кандидат економічних наук Віктор Суслов, інформує БІЗНЕС.

За його словами, однакових умов для передачі в концесію великого заводу і, наприклад, порожньої ділянки, на якій інвестор може щось побудувати – бути не може. "Не повинно бути закону, який, в принципі, давав би можливість віддати в концесію що завгодно. І якщо подібний закон з'явиться, це, звичайно, буде на руку корупціонерам при владі, які з задоволенням найприбутковіші для України життєво-важливі об'єкти віддадуть у концесію", – вважає Суслов.

Колишній міністр економіки України Володимир Лановий переконаний, що з нинішньою корумпованою системою реалізувати концесійні проекти за західним зразком не вийде. Для початку необхідно критично знизити рівень корумпованості держслужбовців і потім пробувати віддавати громадське майно в концесію. "Всі ці клерки тільки і шукають, де заробити. Приходять на роботу і що, вони думають про масштабні завдання, які стоять перед країною? Вони думають, як їм сьогодні, завтра або післязавтра отримати додаткові доходи. І тому вони будуть йти на поступки будь-якому інвесторові, орендарю чи концесіонеру. Будуть робити все, щоб той поклав їм у кишеню трохи грошей", – зазначив екс-міністр.

На думку Віктора Суслова, одна з основних українських проблем – криза транспортної інфраструктури. Отже, Україна може для початку відпрацювати механізм концесії як раз на реалізації нових інфраструктурних проектів – будівництво аеропортів, автомобільних доріг і навіть морських гаваней. Існуючі підприємства, які приносять державі прибуток, необхідно зберегти.

"Ще уряд Яценюка 2015 року прийняв постанову Кабміну, якою затвердив список всіх морських портів як об'єктів приватизації та концесії, в тому числі, за участю іноземців. Добре, що ця ідея не була реалізована, тому що вона була не в українських інтересах. Всі стратегічні об'єкти, важливі для існування України як держави, повинні залишатися в держвласності. Залізниця, порти, родовища корисних копалин – все це повинно бути об'єктами держвласності. Нерозумно поспішати віддавати все це в концесію", – упевнений Суслов.

Нагадаємо, нова редакція законопроєкту "Про концесії" пройшла перше читання в 2018 року, після чого була заблокована в парламенті як корупційний документ. Деякі норми законопроєкту передбачають передачу держвласності у приватне володіння без конкурсу, компенсацію концесіонеру його економічних втрат за рахунок платників податків, а також наділяють місцевих чиновників правом самостійно вилучати земельні ділянки українців на користь концесіонерів.