В індустріальному парку "Біла Церква" запустять виробництво високотехнологічного промобладнання

Компанія "Юнісет" (UNISET LLC) придбала земельну ділянку на території індустріального парку "Біла Церква" для будівництва офісного та виробничо-складського комплексу.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу інвестиційної групи UFuture, до складу якого входить індустріальний парк.

"Ми витратили два роки на пошук земельної ділянки і зупинили свій вибір на партнерстві з компанією UFuture. Запропоновані умови співпраці найкраще відповідають нашим вимогам, а земельна ділянка має зручне розташування та відповідає юридичним і технічним критеріям. Індустріальний парк надає всебічну підтримку нашій команді, і ми сподіваємося якомога швидше втілити проєкт у життя", – сказав директор UNISET Євген Моря.

Будівництво комплексу буде розпочато наступного року, а запуск в експлуатацію першої черги заплановано на 2021 рік. Комплекс спеціалізуватиметься на розробці та виробництві електротехнічних щитів і систем автоматизації, що комплектуватимуться компонентами американської корпорації Eaton.

На першому етапі UNISET створить близько 20 робочих місць. Для реалізації проєкту компанія сподівається залучити інженерно-технічний персонал, а також випускників закладів освіти. На базі підприємства, крім адміністративних, складських і виробничих приміщень, буде організовано навчальний центр для підвищення кваліфікації та виробничих навичок співробітників UNISET.

"Розміщення UNISET якнайкраще відповідає екосистемі індустріального парку, оскільки дозволить налагодити ланцюги поставок і співробітництво між резидентами, сприятиме створенню спільних проєктів. Саме в цьому вбачається додана вартість таких парків. Ми, у свою чергу, надаємо комплексну підтримку нашим клієнтам, доступ до наших партнерів і заохочуємо їх до співробітництва між собою", – зазначив директор індустріального парку Володимир Хмурич.

Таким чином, UNISET став четвертим резидентом індустріального парку "Біла Церква". У ньому вже функціонує завод сучасної електрофурнітури Plank Electrotechnic. У 2020 році в парку розпочнеться будівництво великого логістичного комплексу.

Нагадаємо, компанія ТОВ "ВОЛИЦЯ-АГРО" побудує на території індустріального парку "Біла Церква" сучасний логістичний комплекс зі зберігання та переробки зернових. Орієнтовна сума інвестицій у будівництво комплексу – $12 млн.

Довідка:

UFuture – інвестиційна група, яка об’єднує компанії та соціальні проєкти українського підприємця Василя Хмельницького. До складу групи UFuture входять: девелоперська компанія UDP, яка спеціалізується на великих інфраструктурних проєктах; другий найбільший у країні міжнародний аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського; національний оператор зовнішньої реклами "РТМ-Україна"; індустріальний парк "Біла Церква".

Група включає також інноваційні бізнеси, такі як UDP Renewables, що створює під ключ і розвиває під власним управлінням сонячні електростанції, фармацевтична компанія “Біофарма”, інноваційні парки UNIT.City та LvivTech.City. UFuture підтримує соціальні проєкти в галузях освіти та економіки, серед яких Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ), Школа малого і середнього підприємництва, інноваційна школа програмування UNIT Factory, Lean Institute Ukraine.

Індустріальний парк "Біла Церква" – великий інвестиційний проєкт, мета якого – розвиток сучасного промислового виробництва в Україні. Це єдина платформа, що дозволяє підприємцям отримати всі необхідні сервіси та зосередитись на розвитку свого бізнесу. Парк пропонує землі промислового призначення зі всією інженерною інфраструктурою для оренди або купівлі, рішення під ключ та можливість спільних інвестицій у промислові проєкти.

UNISET спеціалізується на розробці та виробництві електротехнічних шаф (розподільних шаф, щитів АВР, щитів освітлення, установок компенсації реактивної потужності, шаф керування асинхронними двигунами), а також систем автоматизації виробничих процесів, яке оснащується надійними компонентами лідерів електротехнічного ринку – Eaton, Rittal, Danfoss, Siemens. Компанія має значний досвід реалізації масштабних програм (більше 20 проєктів в Україні, Естонії, Болгарії та Казахстані). Також вона здійснює продаж обладнання, післяпродажний сервісним супровід, розробку та впровадження індивідуальних рішень під ключ для підприємств машинобудівної, легкої, харчової, хімічної, фармацевтичної промисловості, гірничо-збагачувального сектора та сільськогосподарського комплексу.