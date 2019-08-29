YouControl запускає безкоштовний моніторинг компаній і ФОП

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу компанії.

Як зазначається, користувач системи YouControl зможе поставити безкоштовно на моніторинг 10 обраних компаній або ФОП та отримувати сповіщення про зміни на електронну пошту.

Зокрема, користувачі зможуть отримати сповіщення про:

- реєстраційні зміни (керівник, адреса, вид діяльності, назва);

- юридичний стан (перебуває чи ні в процесі припинення);

- початок процедури банкрутства;

- про стан розрахунків із бюджетом (появу податкового боргу, права застави на майно, анулювання реєстрації платників ПДВ тощо);

- заборону на зовнішньоекономічну діяльність або індивідуальний режим ліцензування відповідно до санкцій МЕРТ;

- судові справи, призначені до розгляду, в яких фігурує певна юрособа.

В YouControl переконані, що такий моніторинг дозволить бізнесу тримати під контролем своїх партнерів, гнучко реагуючи на зміни в їх діяльності. "Така можливість зекономить і час, і гроші українським бізнесменам", ‒ наголосив засновник аналітичної системи Сергій Мільман.

Зазначається, що найбільшому ризику рейдерських атак піддаються агропідприємства. Також під ризик потрапляють торговельні, промислові та будівельні компанії. "Максимально привабливі для загарбників компанії, які володіють великим обсягом нерухомості та/або землі. А якщо у компанії великий податковий борг – то її досить легко підставити", ‒ кажуть експерти.

Для підключення моніторингу компаній, треба зареєструватись на сайті YouControl та натиснути на відповідну кнопку в досьє юрособи або ФОП. Сповіщення про зміни прийдуть на вказану при реєстрації електронну пошту.

Довідка: YouControl — аналітична система, що з 50 джерел формує досьє на кожну компанію України на основі відкритих даних, відстежує зміни в держреєстрах та візуалізує зв’язки між афілійованими особами. Система дозволяє за хвилину отримати актуальну інформацію про компанію або ФОП.