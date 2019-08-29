В ArcelorMittal обурені заявою Коломойського щодо націоналізації заводу

Керівництво ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР) висловило здивування заявою Ігоря Коломойського про необхідність націоналізації підприємства.
Про це заявив головний радник з питань взаємовідносин з державними органами влади "ArcelorMittal Кривий Ріг" Володимир Ткаченко, інформує БІЗНЕС з посиланням на заяву підприємства.
"Націоналізація підприємства АрселорМіттал Кривий Ріг – це особиста точка зору Ігоря Валерійовича, яка насправді суперечить заявам нової влади про підготовку до масштабної приватизації. Вона декларує продаж багатьох держпідприємств з метою зменшення обсягів корупції, розвитку бізнесу та залучення інвестицій", – сказав Ткаченко.
На його думку, повернення підприємства державі перекреслить найуспішнішу приватизацію в країні. "Ми заплатили за підприємство 4,8 млрд доларів – це трохи менше половини від всієї суми, що надійшла від приватизації за всю новітню історію України. Ще стільки ж приблизно ми інвестували в модернізацію підприємства...Не бачу жодної логіки в експропріації та не вірю в те, що наше підприємство повернуть державі, оскільки це суперечить озвученим планам влади", – наголосив радник.
Він також зазначив, що таке рішення може відлякати міжнародних інвесторів. "Хто прийде після цього в Україну? У нас і так ніколи не було черги з іноземних інвесторів. Ми сподіваємося, що вони з'являться, ми в цьому дуже зацікавлені", – заявив Ткаченко.
Крім того, він заперечує слова Коломойського про те, що викиди АМКР є основною причиною онкозахворювань в регіоні. "Якби основною причиною виникнення онкології були викиди промислового підприємства, то більша частина пацієнтів була б працівниками АрселорМіттал Кривий Ріг, оскільки вони безпосередньо знаходяться на виробництві – в епіцентрі викидів", – вважає представник підприємства.
За даними АМКР, на підприємстві зафіксовано 154 випадки онкозахворювання, що менше 0,9% від загальної кількості пацієнтів, які стоять на обліку в Криворізькому онкоцентрі.
Нагадаємо:
- Ігор Коломойський в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" заявив про необхідність націоналізації найбільших підприємств України, зокрема ArcelorMittal. Він також повідомив, що "смертність від раку легенів в Кривому Розі через викиди з ArcelorMittal в п'ять разів більша, ніж в Дніпрі".
- 17 липня СБУ повідомила, що порушила кримінальну справу проти ArcelorMittal за забруднення навколишнього середовища за статтею 441 Кримінального кодексу України – "екоцид". Проте на підприємстві заявили, що не отримували від СБУ інформації про порушення справи.
- 20 липня СБУ влаштувала обшуки на "ArcelorMittal Кривий Ріг" та заморозила проєкт на $150 млн.
- СБУ на брифінгу 22 липня звинуватила менеджмент ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій індійського бізнесмена, власника металургійної компанії "АрселорМіттал" Лакшмі Міттала. Однак в "ArcelorMittal Кривий Ріг" назвали некоректною заяву керівництва СБУ про високий рівень радіації на підприємстві. Також підприємство попередили про чергову перевірку.