В ArcelorMittal обурені заявою Коломойського щодо націоналізації заводу

Про це заявив головний радник з питань взаємовідносин з державними органами влади "ArcelorMittal Кривий Ріг" Володимир Ткаченко, інформує БІЗНЕС з посиланням на заяву підприємства.

"Націоналізація підприємства АрселорМіттал Кривий Ріг – це особиста точка зору Ігоря Валерійовича, яка насправді суперечить заявам нової влади про підготовку до масштабної приватизації. Вона декларує продаж багатьох держпідприємств з метою зменшення обсягів корупції, розвитку бізнесу та залучення інвестицій", – сказав Ткаченко.

На його думку, повернення підприємства державі перекреслить найуспішнішу приватизацію в країні. "Ми заплатили за підприємство 4,8 млрд доларів – це трохи менше половини від всієї суми, що надійшла від приватизації за всю новітню історію України. Ще стільки ж приблизно ми інвестували в модернізацію підприємства...Не бачу жодної логіки в експропріації та не вірю в те, що наше підприємство повернуть державі, оскільки це суперечить озвученим планам влади", – наголосив радник.

Він також зазначив, що таке рішення може відлякати міжнародних інвесторів. "Хто прийде після цього в Україну? У нас і так ніколи не було черги з іноземних інвесторів. Ми сподіваємося, що вони з'являться, ми в цьому дуже зацікавлені", – заявив Ткаченко.

Крім того, він заперечує слова Коломойського про те, що викиди АМКР є основною причиною онкозахворювань в регіоні. "Якби основною причиною виникнення онкології були викиди промислового підприємства, то більша частина пацієнтів була б працівниками АрселорМіттал Кривий Ріг, оскільки вони безпосередньо знаходяться на виробництві – в епіцентрі викидів", – вважає представник підприємства.

За даними АМКР, на підприємстві зафіксовано 154 випадки онкозахворювання, що менше 0,9% від загальної кількості пацієнтів, які стоять на обліку в Криворізькому онкоцентрі.

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