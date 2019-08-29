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На держслужбі керівники заробляють вдвічі менше, ніж у бізнесі – дослідження

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Керівники на державній службі заробляють щонайменше вдвічі більше , ніж керівники середньої та вищої керівної ланки у приватному секторі.

Про це йдеться у дослідженні Центру економічної стратегії, інформує БІЗНЕС.

Так, результати порівняння рівнів оплати праці на державній службі та у приватному секторі засвідчили, що оплата праці держслужбовців практично дорівнює зарплаті кваліфікованих найманих працівників приватного сектору, а для фахівців з питань реформ (ФПР) на 15-20 % перевищує рівень для порівнюваних посад у приватному секторі.

Разом з тим, оплата роботи керівників на державній службі щонайменше вдвічі поступається виплатам, які отримують керівники середньої та вищої керівної ланки у приватному секторі. Лише для фахівців середньої та нижньої керівної ланок середні заробітні плати співставні із заробітками схожих за рівнем складності та відповідальності посад у бізнесі.

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Також наголошується, що серйозною проблемою є те, що значну частину сукупної оплати праці держслужбовців становлять стимулювальні надбавки та премії, які є непостійними компонентами. Для керівників долати можуть становити до 48%, а серед всіх держслужбовців – 40%.

"В українських реаліях (доплати) залежать більшою мірою від прихильності керівництва та наявності фінансових ресурсів у державного органу, аніж від результатів діяльності працівника. Це не лише не дозволяє залучити найкращих з приватного сектору, де посадовий оклад становить до 100% оплати праці, але й зменшує ефективність використання бюджетних коштів на оплату праці", – зауважила старший економіст Центру економічної стратегії Ірина Піонтківська.

Загалом за 2018 рік на стимулюючі надбавки та премії виділили 32% сукупного фонду оплати праці державних службовців – приблизно 9 млрд грн.

На думку авторів дослідження, така система зменшує ефективність використання бюджетних коштів на оплату праці. З огляду на це вони рекомендують новому уряду та парламенту, зокрема:

- збільшити посадові оклади держслужбовцям, зокрема, для керівної ланки – вдвічі, та рівень компресії заробітних плат з 1:7 до принаймні 1:12 за рахунок скасування стимулювальних надбавок для держслужбовців; зменшення максимального розміру надбавки за вислугу років з 50 % до 30 % посадового окладу; оптимізації граничної чисельності держслужбовців, на основі якої відбувається бюджетування видатків на оплату праці у державних установах.

- запустити систему інтегрованого кадрового та зарплатного обліку держслужбовців, щоб отримувати актуальну та достовірну інформацію про оплату праці та фактичну чисельність персоналу.

- запровадити класифікацію посад державної служби за функціональними напрямками та спрямуванням діяльності згідно з рекомендаціями експертів EU4PAR.

Нагадаємо:

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